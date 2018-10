El Premio Luis Aparicio y la transparencia necesaria

La hermosa Kate Upton, modelo y actriz, esposa de Justin Verlander, tuvo una salida genial cuando, hace dos años, su marido perdió el premio Cy Young por unos pocos puntos.

“¿No se supone que soy yo la única que puede j… a Justin Verlander?”, escribió en su cuenta en Twitter, apenas se supo que dos periodistas de Boston no incluyeron al pitcher derecho en la planilla de votación, ni siquiera en la quinta casilla, y que, gracias a eso, lograron que su postulado, Rick Porcello, obtuviera por un tris el galardón.

Esos dos votantes han tenido que lidiar con eso desde entonces. Con el fin de hacer que el proceso sea transparente y no ocurran triquiñuelas, la votación para los distintos reconocimientos en las Grandes Ligas es pública y se da a conocer apenas se revelan los nombres de los ganadores. Pasa así con el Más Valioso, el Novato de Año, el Cy Young y el Salón de la Fama de Cooperstown.

Los analistas que participamos en esos procesos somos personas privilegiadas, que representamos a millones de aficionados que aman este deporte, muchos de los cuales saben tanto o más que nosotros, pero no tienen derecho a elegir.

Es por eso que cada año dedicamos columnas explicando los motivos de cada planilla que nos toca llenar. Votar no es un derecho, es un privilegio.

Estos 30 años de experiencia, sin embargo, nos han dejado dolorosos aprendizajes.

No todo el que vota, sabe lo que está haciendo. Más de una vez hemos escuchado a un colega pidiendo a otro si le puede sugerir uno o más nombres para completar la papeleta. Y también hemos visto casos como el que molestó a Kate Upton: electores que, en un proceso muy disputado, donde asoman dos favoritos, dejan fuera de la planilla a aquel que no es su candidato, a fin de que no sume puntos y, por lo tanto, le sea más difícil consagrarse ganador.

Esto es un acto deshonesto. Conocemos varios casos así y quizás ocurriera de esa manera esta vez, en la escogencia de Premio Luis Aparicio.

Puede que la temporada de Ronald Acuña haya sido más impactante que la de Jesús Aguilar. Pero ¿de verdad hubo cinco criollos con mejor desempeño que Aguilar en 2018?

El inicialista fue el mejor entre sus compatriotas en jonrones, empujadas y slugging, fue segundo en OPS, asistió al Juego de Estrellas y se convirtió en la gran historia de los Cerveceros. Se entiende que otros sean vistos con más merecimientos que él, pero ¿realmente tuvo un torneo inferior al de otros cuatro jugadores de patio, además de Acuña? Eso es lo que opinaron cuatro de los 100 votantes que lo dejaron completamente fuera de la planilla. Y eso es lo que debería conocerse.

La normativa que rige el Luis Aparicio no advierte sobre la publicación de los votos. Es cuando menos sospechoso, sin embargo, que algunos de los electores hayan enviado su papeleta con una frase accesoria, pidiendo que no se revelara su identidad ni el contenido del voto. ¿Por qué?

En un medio en el que puede aparecer un simpatizante de Rick Porcello dispuesto a torcer la justicia, es necesario que Lineup le dé transparencia este proceso y que en adelante sea público el voto, como ocurre con todas las distinciones en las Grandes Ligas.

Nadie podrá decir así que otro hizo trampa, y cada año será trasparente la selección del mejor bigleaguer venezolano.

