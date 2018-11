Nueva Ley de Hidrocarburos

El lunes 29 de octubre, marcamos nueva pauta en cuanto a la lucha que venimos dando distintos factores del acontecer nacional, en pro del rescate de la Venezuela democrática, posible, de producción, de inclusión y de futuro digno que nos merecemos. El auditorio naranja de la Universidad Central de Venezuela, sirvió de escenario y de testigo de excepción del foro Propuestas para la reconstrucción de Venezuela y debate sobre la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, organizado por el equipo de Venezuela Energética y la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional.

En tan importante evento, tuve la responsabilidad de discernir acerca de la actual situación de los trabajadores petroleros y nuestra participación en la recuperación de la industria más importante del país. Asimismo, profundizamos en lo que debe ser el contenido de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, para resarcir así el actuar criminal y despiadado de un régimen que se llevó por delante a su industria más importante como es Petróleos de Venezuela, y con ello, todas las conquistas de sus trabajadores.

En torno a este genocidio, podemos decir que la desprofesionalización del personal de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), trajo como consecuencia la caída de la producción de crudo en el país. Por ejemplo, en el año 2007 eliminaron las asociaciones estratégicas. En PDVSA ha habido un proceso de desprofesionalización. Hay 50 mil trabajadores con solo estudios de bachillerato, y solo 180 con doctorados en 2016, y en estos momentos, no queda casi ninguno, porque tuvieron que migrar por la falta de condiciones y de beneficios laborales. Pues bien, el 48% de los egresos en Pdvsa durante el año 2016 fueron renuncias de los trabajadores de la compañía, por las causas antes descritas.

No obstante, la caída de la producción petrolera obedece en parte, a la desprofesionalización de los trabajadores. Un obrero petrolero ganaba anteriormente 680 dólares y tenía un comisariato, pero actualmente, los beneficios cayeron trayendo como consecuencia la pobreza y la miseria.

La PDVSA roja rojita lo único que ha traído son cifras rojas a la otrora empresa más importante del país. Hoy se producen 8 barriles por trabajador, y 16 barriles anuales per cápita, lo que significa el saqueo de la principal industria del país. Como podrán ver, es menester el planteamiento de una nueva Ley Orgánica de los Hidrocarburos, para poner coto a todo este desastre y rescatar a nuestra empresa y ponerla al servicio del país, en condiciones decentes y óptimas.

En esta nueva ley hemos propuesto un artículo de compensación salarial que sea semejante o igual, al que ganan todos los países del mundo con meritocracia.

Otro punto importante a ser discutido en este nuevo articulado es que no nos pueden imponer un presidente en PDVSA que no sepa nada de petróleo, y que lo coloquen allí producto de cuadres políticos o de supuesta lealtad al gobierno. El estado no puede seguir controlando las empresas, ni actuar a discreción y de manera discriminatoria como lo vienen haciendo.

Una muestra palpable de lo que les estoy diciendo es el reciente pago de utilidades a los trabajadores de PDVSA, lo que ha venido a significar un atentado contra las conquistas salariales obtenidas a través de años de lucha gremial y política. El beneficio otorgado a los integrantes de la Misión Chamba Juvenil, que tienen apenas seis meses en la empresa, es superior a la de cualquier trabajador con 20, 25 y hasta 30 años en la empresa. Los pagos los hicieron a discreción y como recompensa por la supuesta lealtad al régimen.

Podemos concluir que las políticas del régimen han sido devastadoras para los trabajadores petroleros y para el país en general ello la importancia de la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos, donde participen todos los sectores del país, porque PDVSA realmente es un patrimonio de los venezolanos, no una caja chica para traficar, robar y beneficiar a una cúpula que acabó con todo.

Iván Freites

Secretario General del Sindicato

De Trabajadores Petroleros de Facón

@ivanrfreites