“En las manos de los militares está el futuro de Venezuela”

Autor del artículo: Denis Korkodinov*

Nicolás Maduro no pretende admitir su derrota y está preparando una manifestación de poder por parte de las fuerzas militares en Venezuela. En particular, según la declaración del jefe de Estado de Caracas, del 10 al 15 de febrero, se anunciaron ejercicios militares en el país, que son un pretexto para la movilización urgente de unidades leales del ejército. Cabe destacar que el líder venezolano está decidido y no dará un paso atrás. Maduro eligió la Brigada Número 41 del ejército venezolano en el Fuerte Paramacay, ubicado en el estado de Carabobo, en la parte centro-norte del país, como el brazo angular de su lucha por el poder.

Esto indica que Nicolás Maduro, como mínimo, cree que no tiene otra alternativa que usar al ejército venezolano para la restauración del régimen venezolano y, además, nos da a entender que la agudización de la crisis política interna conducirá a un conflicto militar a gran escala, donde el papel decisivo no será jugado por los políticos, sino por las armas de fuego y los tanques.

Ahora en Venezuela, se viven tiempos de incertidumbre, porque tanto los opositores como los partidarios del gobierno actual están intentando conquistar al ejército, cada uno por su lado, y a través de distintas estrategias. Ninguno de los sectores de la oposición venezolana se atreve a cruzar la línea roja y dar un golpe de Estado, utilizando las unidades del ejército que juraron respetar, ya que todavía no creen que la ventaja de la fuerza militar esté a su favor. No ha llegado el momento para que la oposición pueda dar un golpe de Estado.

El equipo de Juan Guaido, por supuesto, busca comprar a tantos militares como sea posible, pagándoles altos salarios y prometiendo un rápido crecimiento en su carrera, tanto en el campo político como en el militar. Por el momento, ha logrado "comprar" a los militares que ocupan los niveles más bajos en la jerarquía del ejército, mientras que los oficiales y los generales son, en general, todavía leales a Nicolás Maduro.

Esto todavía le da al líder venezolano una ventaja definitiva, ya que, a través de su influencia en los escalones más altos del ejército, mantiene la capacidad de coordinar las acciones de las fuerzas armadas nacionales y presentarlas como un eje unificado y coordinado. Pero el problema es que él, al igual Juan Guaido, no tiene la seguridad de que el ejército realmente lo apoyará cuando llegue “el Día Final”. Entre otras cosas, Maduro no sabe qué número específico de soldados y tropas siguen siendo fieles a su juramento, sobre todo a raíz de los últimos acontecimientos.

En Venezuela, ambos bandos rivales están "comprando" su propio ejército. Y cuando una de las partes llegue a la conclusión de que definitivamente tiene un margen significativo de ventaja significativa con respecto a su fuerza militar, empezará la fase crucial y determinante en esta la lucha por el poder.

El destino de Caracas se encuentra en manos del ejército.

Nota: Ni el medio de comunicación ni el traductor suscriben las afirmaciones del autor de este artículo. La responsabilidad absoluta es del autor del artículo.

