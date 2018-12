Las bodas gay (LGBT): ¿una excelente oportunidad de negocios?

Desde hace aproximadamente veinte años, el think tank Instituto Williams de la Universidad de California ha expuesto, de forma activa y sostenida, los potenciales beneficios que tendría la aprobación del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Según sus cálculos, tan solo en los primeros tres años después de legalizar las bodas de parejas homosexuales en los Estados Unidos, 2,6 mil millones de dólares se destinarían a la insipiente industria. Con gran rapidez, un potencial mercado surgiría, creando nuevas fuentes de empleo y oportunidades de negocio.

En los últimos años, el Instituto Williams ha publicado casi un centenar de informes que demuestran los beneficios económicos de extender los derechos políticos, todavía limitados en muchas partes del mundo, de las parejas homosexuales. Los investigadores desarrollaron un mapa interactivo, el cual permitía estimar por estado, cuántas bodas LGBT tendrían lugar en Estados Unidos y el dinero que se movería en la economía por dicho concepto. En el caso de Texas, por ejemplo, se pronosticó que en los primeros tres años luego de aprobar el matrimonio para parejas gay, se realizarían 23 mil bodas que representarían casi 182 millones de dólares. En menor o mayor medida, la economía

experimentaría un auge del consumo, a raíz de la adopción de políticas públicas inclusivas.

En los Estados Unidos, los costos de una boda son de aproximadamente 31 mil dólares - en promedio-. Estos costos han ido en aumento con el paso del tiempo, no solo de en términos nominales como sería de esperarse, sino también en términos reales. En función de la participación de tu negocio en la cadena de costos de una boda en promedio, el impacto de la aprobación del matrimonio igualitario pudo ser, en algunos casos, muy significativa. En general, las siguientes industrias fueron las más favorecidas: sector inmobiliario (alquiler de espacios), sector gastronomía (torta de bodas), sector organización de eventos, sector entretenimiento (conjuntos musicales y artistas reconocidos), sector fotografía, sector publicidad, etcétera. Hasta las floristerías se vieron beneficiadas: el sector movió 50 millones de dólares extra, gracias a las insipientes bodas de parejas homosexuales.

De forma indirecta, muchos sectores de la economía también se ven beneficiados. Aquellos familiares, amigos y colegas que no habían visto a la pareja desde hace algunos años, se verán en la necesidad de viajar para ser parte de la celebración. En promedio, los invitados de una boda en los Estados Unidos gastan 225 dólares en boletos aéreos, 170 dólares en hospedaje, 116 dólares en comida y 95 dólares en vestimenta. Las visitas suelen durar 7 días, así que son muchos los negocios que podrían terminar beneficiándose de la llegada de visitantes foráneos.

No es de extrañar, entonces, que cada vez surjan más negocios especializados en los gustos de la comunidad LGBTIQAP+. En el sector marketing, los postgrados en estudios culturales de la diversidad sexual son cada vez más valorados. Estos especialistas pueden ganar mucho más que sus otros colegas, ya que los conocimientos en el área son esenciales en estos momentos. Hoy en día, muchas empresas importantes buscan conquistar este segmento de la población, debido a sus altos niveles de consumo, ingresos superiores al promedio y fidelidad con las marcas preferidad. Por esta razón, el Instituto Williams certifica a las compañías gay-friendly, lo que les da mayor aceptación en un mercado que mueve 830 mil millones de dólares, según las estimaciones.

Tal ha sido el boom, que ya las bodas LGBT mueven más dinero que las tradicionales, a pesar de ser un fenómeno relativamente creciente. El estudio Knot LGBT Weddings del año 2016, determinó un crecimiento de casi el 100% en los gastos de las bodas de parejas homosexuales (de $18242 en 2015, los gastos subieron a $33,822). Según un artículo de Joe Pye en Debt.com, las parejas homosexuales suelen ganar un tercio más que las parejas tradicionales en los Estados Unidos y han mostrado una preferencia por las bodas personalizadas. Esto sugiere que, existe todavía un gran excedente que el mercado puede aprovechar.

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las parejas homosexuales (176 mil dólares/año) ganan más dinero que las parejas heterosexuales (113 mil dólares/año). La diferencia, en promedio, es de 63 mil dólares. Además, al no vivir en núcleos familiares tradicionales, estas gastan menos dinero en adultos mayores que las parejas heterosexuales. El ingreso anual promedio de una pareja de dos hombres homosexuales es de 176 mil dólares y el de una pareja de lesbianas es de 124 mil dólares, mientras que el ingreso de una pareja heterosexual tradicional es de 113 mil dólares.

La brecha se hace todavía más grande cuando vemos los ingresos de los padres homosexuales: las parejas gays con hijos adoptados ganan en promedio 275 mil dólares al año. Estas estadísticas son esenciales para comprender por qué varias empresas grandes estadounidenses ya invierten el 20 por ciento de su presupuesto en productos y servicios destinados a la comunidad LGBT, según un estudio de la compañía Chief Marketer.

No obstante, es un hecho que el fundamentalismo religioso, que también mueve parte de la economía, es otra tendencia que está surgiendo en esta coyuntura. Este auge del tema LGBT también ha fomentado, por otra parte, la radicalización de sectores conservadores religiosos. Este sector que se muestra reacio a aceptar la inclusión de la comunidad LGBT (o LGBTIQAP+) es fiel con aquellas marcas que no apoyan esta causa. El panadero que en Colorado no aceptó preparar una torta para la boda de una pareja homosexual recibió el apoyo de diversas comunidas religiosas fundamentalistas y ortodoxas.

En definitiva, las bodas gay han abierto un nuevo nicho de mercado. Los cambios en la sociedad traen consigo la evolución de las relaciones de producción. En el proceso de cambio histórico, son fenómenos que están interrelacionados. Las bodas gays son una gran oportunidad para ampliar la base de clientes de muchos negocios, que actualmente invierten mucho dinero en costosos estudios de mercado que les permitan entender mejor a la comunidad y acercarse a esta a través de productos y servicios que sean de su agrado. Las empresas están haciendo un gran esfuerzo para conquistar a la comunidad LGBT (o LGBTIQAP+).

Lo económico no debe interpretarse de forma aislada. Recordemos que, la economía como ciencia social, tiene como objetivo satisfacer las necesidades infinitas del hombre a través del adecuado manejo de los recursos, que son limitados. Sea o no la economía el motor del proceso histórico -no todos están de acuerdo con el materialismo histórico-, lo cierto es que ella es de todas formas una variable fundamental para comprender el desarrollo de la Historia y los distintos procesos sociales. Hace pocos días, el Papa Francisco declaró que: "la homosexualidad está de moda". Una frase que, aunque fue sacada de contexto en algunos medios de comunicación, tiene una gran trascendencia.

Sin duda alguna, vivimos tiempos de cambios muy interesantes y nuestra generación ha sido muy afortunada.

Nota: Esta situación motivó la creación de mi obra de arte "Producto LGBTIQA+", en exhibición desde el día 2 de noviembre de 2018 en las instalaciones del Museo Alejandro

Otero de Caracas.

Datos relevantes:

Principales datos del The Knot LGBTQ Wedding Study (2016)

 Costo promedio de la boda (excluye la luna de miel): hombres, $ 33,822 (hasta $

18,242 en 2015); Mujeres, $ 25,334 (desde $ 16,218 en 2015)

 Gasto promedio en el anillo de compromiso: Hombres, $ 5,719 (de $ 2,250 en

2015); Mujeres, $ 5,349 (desde $ 3,163 en 2015); Transgénero, $ 11,145 (nuevo en

2016)

 Edad media de matrimonio: hombres, 37 años; Mujer, 33

 Número promedio de huéspedes: Hombres, 121 (frente a 77 en 2015); Mujeres,

117 (frente a 71 en 2015); Transgénero, 116 (nuevo en 2016)

 Duración promedio del compromiso: Hombres, 9 meses (menos de 11 meses en

2015); Mujeres, 11 meses (menos de 13 meses en 2015)

 Meses más populares para casarse: Hombres, septiembre (14%) y octubre (13%);

Mujeres, agosto (16%) y octubre (16%).

 Porcentaje de bodas según género: hombres, 53%; Mujeres, 49%.

Autor: Lic. Vicente Quintero-Príncipe @vicenquintero

Vicente Quintero es Licenciado en Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana de Caracas, con énfasis en el área política. También ha tomado cursos de cultura y política en la Universidad Politécnica Estatal de San Petersburgo (Rusia). Quintero es columnista de El Nacional Web (Venezuela), The Global World (España), WTC Radio (Venezuela), ProEconomia, Alternos (Venezuela), American Herald Tribune (Estados Unidos) y La Trenza (México). Sus artículos también han sido publicados por Entorno Inteligente (Venezuela), Maduradas (Venezuela) y Иносми — Россия Сегодня (Rusia). En el año 2018, ha tenido la oportunidad de presentar sus obras de arte en el Museo Alejandro Otero (Fundación de los Museos Nacionales de Venezuela). A través del arte, Quintero expresa la realidad política y económica del mundo. Quintero domina cuatro idiomas: español, inglés, ruso y alemán.