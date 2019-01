Ganadoras de los Globos de Oro: The Wife

Glenn Closeganó la 76 edición de los Globos de Oro como mejor actriz de drama por su rol protagónico en The Wife, una película pulcra que cuenta una historia harto conocida desde otro punto de vista. La cinta del sueco Björn Runge toca varios temas que en estos tiempos de me too y reivindicación femenina pueden hacer mucho ruido.

Lapelículareplantea el rol determinante que puede tener la generosidad (¿es realmente generosidad o costumbre?) extrema de algunas mujeres en su vida matrimonial. El ego femenino llega a ser en algunas ocasiones inexistente cuando de salvaguardar el matrimonio o cuidar a sus familias se trata. Las mujeres, acostumbradas por las tradiciones a dar todo, son muchas veces capaces de renunciar a sus propias aspiraciones para ceder el lugar protagónico a sus maridos.

Bajo este planteamiento nos detendremos a observar la vida de Joan (Glenn Close)y su esposo, interpretado por Jonathan Pryce.

La película utiliza a la literatura como excusa para hablar del rol que han jugado las mujeres en la sociedad desde hace décadas. Un rol silencioso y poco estimado, a veces forjado y consentido por ellas mismas por diversas y complejas razones.

Es una cinta sobre la literatura, que sobreviviría sin ella. Si cambiamos el ámbito de acción del personaje de Glenn Closecreo que no cambiaría el planteamiento de la película.

The wife es una cinta llena de detalles. Si eres un cinéfilo avezado los secretos del filme no serán tales. En ese aspecto la película es un poco obvia, desde la primera escena intuyes lo que acontecerá. Sin embargo, esto no pervierte la experiencia de disfrute al verla. Te toca descubrir cómo reaccionarán los personajes ante los planteamientos que se les proponen, lo que sí será sorprendente.

Genera interés la mirada que se brinda sobre el rol femenino en el matrimonio. El filme no pretende en ningún momento victimizar a las mujeres. Por el contrario, la mente de la protagonista, Joan, es clara y despierta. Demasiado como para no poder elegir. Aunque en apariencia no lo haya hecho de una forma que le hiciera justicia.

Quizás por esta razón, a lo largo de la cinta, Joan se convierte en un misterio por develar. Lo que trae consigo un sinfín de interrogantes, que son la mayor riqueza que deja la película.

¿De dónde proviene la necesidad de las mujeres de dar mucho más de lo que reciben? Es una de ellas.

El elenco baila al ritmo de la interpretación de Close, quien brinda una actuación mesurada y reflexiva como lo merece su personaje.Christian Slater aparece en la cinta con un rol que será determinante para hacer colisionar mucho más rápido la relación del matrimonio.

“Tenemos que seguir nuestros sueños” dijo Close en su discurso al recibir el Globo de Oro. ¿Su personaje enThe wifeno fue capaz de seguir los suyos o por el contrario fue siempre fiel a sus verdaderos apegos? Eso le tocará decidirlo a cada espectador.

Quizás ese final abierto es el mayor acierto de la película, donde, afortunadamente, senos permite dudar de todo, hasta de nuestras propias convicciones.