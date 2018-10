Ayer pude ver en los medios una polémica absurda sobre una discusión airada , llena de mucha fuerza, cargada de adjetivos incluso a veces más duros que contra los que se lanzan al gobierno , para criticar, rechazar y condenar casi que al nivel de traidores de la patria a un grupo de diputados porque no se dió la discusión para declarar persona non grata al ex presidente Zapatero.

¿Qué carajo le resuelve los problemas a los venezolanos declarar a Zapatero persona non grata? De verdad que asombra ver el esfuerzo comunicacional que algunos dirigentes de la oposición hacen para temas tan irrelevantes como este, mientras que el pueblo se muere de hambre, no consigue medicinas, no tiene agua, luz o gas , mientras huye por millones del país buscando futuro en otras tierras, en fin , mientras padece la crisis más espantosa de la historia del país, y cuando esto sucede algunos dirigentes de la oposición lo único que ofrecen es polémica estéril que llena de desesperanza a todo el pueblo.

Nosotros aspiramos a ser una alternativa de poder para el pais, pero definitivamente la ruta de la habladera de paja , y la discusión estéril nos seguirá llevando a las mismas derrotas de siempre, que lo único que suman es más desesperanza y rabia en nuestro pueblo, abandonemos ese camino y dediquemos todos nuestros esfuerzos en lograr un cambio de gobierno para nuestro país , invertir esfuerzos en otras tonterías es darle oxígeno al gobierno y desconectarnos mucho más del pueblo.

Humildemente llamo a la sinderesis de quienes dirigen la oposición , es hora de que nos unamos en lo importante , que es una estrategia única donde todos podamos transitar el camino de lograr el cambio , la gente no puede esperar más, tenemos dos enemigos el gobierno y la desesperanza , tenemos que derrotarlos.