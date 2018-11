Estrenos: The Kindergarten Teacher (2018)

The Kindergarten Teacher, la nueva película de Netflix es un estado de ánimo. No es fácil olvidarla. Pocas cintas tienen un carácter tan sutil que ceden la responsabilidad al espectador de un modo casi absoluto a la hora de sacar sus propias conclusiones.

No hay en ella ni un sí ni un no contundente. No hay mensaje ni frases hechas. Como en la vida, en esta película hay matices y nunca es fácil interpretarlos. Todos los aspectos del filme son ambivalentes. Empezando por su personaje principal, interpretado de forma diáfana por Maggie Gyllenhaal. Pocas actrices pueden representar a plenitud un rol tan contradictorio como ella lo hace. En la cinta sabe exponer las dimensiones de una personalidad difícil de definir.

La película, escrita y dirigida por Sara Colangelo, remake de la cinta homónima del israelí Nadav Lapid, es un nudo en el estómago y un golpe al corazón. Es odio y amor, aprobación y desaprobación, adhesión y aversión. El bien y el mal se cruzan en un baile parejo en la vida de sus protagonistas.

En la cinta las buenas intenciones se cuestionan tanto como las que en apariencia no lo son.

Exenta de superficialidades, The Kindergarten Teacher, demuestra que las mejores películas son aquellas que exponen nuestras falencias sin exagerarlas o relatan nuestras virtudes sin enmarcarlas. En el cine, la verdad se parece mucho a la belleza.

La película pretende (y lo logra) ser objetiva, retrata un hecho que se asemeja mucho a la realidad, y en ella no hay buenos ni malos. Hay seres humanos con defectos y virtudes. Gente que se equivoca y lo lamenta. Gente que puede resultar despreciable y conmovedora en partes iguales.

A los seres humanos nos cuesta mucho encontrar el equilibrio y sobre todo mantenerlo. En ocasiones tomamos un camino y olvidamos el resto, incluso aquellos que son fundamentales para nosotros. Permitimos que la cotidianidad se lleve nuestras pasiones y luego le echamos la culpa a Dios, la sociedad o el entorno. La frustración es el resultado de ese olvido y la causante de un sinfín de males y problemas, aunque a veces no nos demos cuenta.

Lisa (Maggie Gyllenhaal) puede que este frustrada (te toca descubrirlo) o puede que este mal de la cabeza. También puede que sea justa o quizás una mujer idealista. Tal vez es todo eso o ninguna de las anteriores. El filme te hace dudar, no es grandilocuente decir que te invita a replantearte tu visión de mundo a través de esta anécdota que quizás nada tenga que ver contigo en la forma, pero si en el fondo.

Todos tenemos sueños y metas. Todos deseamos en un momento de la vida verlos materializados. Algunos lo consiguen, otros desistieron antes de empezar. Todos tenemos una imagen mental de quienes deseamos llegar a ser: ¿qué pasa cuando no coincide con nuestra realidad?

Si tomamos en cuenta esta premisa, la cinta de Sara Colangelo es comprensible para cualquier persona. Además de oportuna y emocionante. También puede que sea truculenta y precisamente ese es su mayor mérito: convoca emociones disimiles, pero complejas.

The Kindergarten Teacher es una obra de arte (merece el calificativo) que nos permite acércanos a la vida misma (la de todos los días) desde una perspectiva diferente.

Geniales actuaciones del elenco, además de Gyllenhaal, destaca el mexicano Gael García Bernal.