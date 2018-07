Del médico de FedEx a la médico de Coche

En tiempos de crisis la situación nos confronta con una dura realidad. Vemos alrededor un sin número de necesidades, sufrimientos y problemas que empiezan a dejarnos una cicatriz profunda en lo emocional, quebrantando el ánimo y disminuyendo nuestra estima. En medio de la sombra, el más sutil resplandor deja ver su capacidad esperanzadora.

Con este preámbulo les escribo el impacto que género en mi el encuentro con Dra. Soledad Fermin, médico pediatra destacada en la Isla de Coche del estado Nueva Esparta. Con una silueta calmada, mirada serena y profunda humildad, disfrutando de un mango a la sombra de una mata, recupera energías de una jornada extenuante, no es fácil ser el único especialista para unos 1500 niños que habitan en esta isla.

—¿Qué haces aquí? '¿Has pensado en irte del país? Pregunté a la médico.

—Yo nací en Coche, diputado. Esta es mi tierra y de aquí no me mueven, si yo me voy estos niños quedan a la buena de Dios, respondió.

Esta venezolana nos deja claro en su exposición las necesidades de insumos y equipamiento. Su trabajo se ve sometido al rigor de la crisis de transporte, escasez de alimentos, pobreza extrema, pero su sentido de pertenencia junto a una extraordinaria vocación, la mantienen firme frente al servicio del prójimo.

Se ha hecho viral la historia triste del joven médico de Carabobo trabajando en FedEx, pero creo que aquellos que están dando el resto desde nuestro país, pasan anónimos a la mirada de todos, sin tener el merecido agradecimiento y reconocimiento.

La Dra. Soledad Fermin se transformó en mi descrito resplandor, capaz de generar esperanza desde el ejemplo; seguro estoy que son miles de héroes anónimos los que viven dentro de Venezuela, los que renunciaron a la renuncia y con legítima pasión mantienen viva su vocación y entrega.

Gracias por su inspiración a esta doctora, debemos seguir su ejemplo, cada paso que dan los héroes anónimos como ella, salva 3 vidas: la del paciente, la del médico que ve la utilidad de su vocación y la de usted lector que toma el mensaje y decide seguir luchando en nuestro amado país.