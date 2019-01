El avance de Omar Vizquel y la opción real de Bob Abreu

Corren tiempos emocionantes para los seguidores de Omar Vizquel y Bob Abreu. En la misma semana, años después del retiro de ambos, coinciden los motivos para sonreír, al recordar sus carreras en la MLB.

Vizquel acaba de superar la barrera del 40 por ciento en la votación para el Salón de la Fama de Cooperstown. En su segundo año de elegibilidad, mantiene el paso ascendente y continúa arriba de lo conseguido en su momento por el gran Luis Aparicio, el único venezolano que ha logrado su placa en el pabellón de los inmortales, en su camino a la consagración.

Abreu entrará a la planilla en diciembre. Los miembros de la Asociación de Cronistas de Beisbol evaluarán su legado por primera oportunidad, y entonces veremos si es cierto lo que unos pocos esperamos: que el Comedulce sorprenderá a los escépticos con un apoyo inesperado.

Lo de Vizquel es auspicioso. Como precisó José Montilla, responsable del estupendo sitio PelotaBinaria.com, únicamente un candidato ha logrado más de 40 por ciento en su segundo intento y no ha logrado su eventual entronización. Ese caso aislado, el del inicialista Gil Hodges, es hasta ahora la excepción de la regla, la rareza en medio de una constante que permite ser optimistas en el caso de caraqueño.

No será en 2020. El también ex campocorto Derek Jeter entra a la papeleta dentro de 11 meses y parece improbable que quede fuera. Como no hay otros postulados incontestables, es probable que mejore la votación de Roger Clemens, Barry Bonds y otros. Pero no luce probable que el 11 veces ganador del Guante de Oro pueda duplicar, casi, su total actual, para alcanzar el éter ansiado.

La cosa se pondrá buena en 2021. Una vez elegido Jeter, entrarán a escena figuras de relativo peso, como Tim Hudson y Mark Buehler. Será la penúltima oportunidad de los viejos astros involucrados en casos de dopaje y posiblemente la más clara opción de Vizquel.

En 2022 volverá a complicarse el panorama, con David Ortiz, Alex Rodríguez, Mark Teixeira y Jake Peavy, entre otros. Pero es posible que la postulación del antiguo torpedero ya supere el 60 o 70 por ciento, convirtiéndose en un caso similar a los que recientemente protagonizaron Edgar Martínez, Tim Raines o Jim Rice, eventualmente seleccionados, gracias a un debate intenso que acompañó el crecimiento interanual de todos ellos.

¿Y Abreu? Muchos de sus compatriotas consideran inútil cualquier expectativa con él, pero desde hace un tiempo hemos alertado que el aragüeño quizás termine siendo un elemento polarizador, contra todo pronóstico.

El tuit que Bill James publicó después de retirarse el nativo de Turmero resultó un anticipo que muchos todavía no leen o creen. Si el principal gurú del nuevo análisis considera viable el chance del ex patrullero, por sus merecimientos en el terreno, ¿cuántos de sus émulos y seguidores pensarán igual?

Varias páginas y analistas han sugerido en estos días, a propósito de la entrada a escena del Comedulce, que la polémica sí va a ocurrir. No parece que su postulación será desestimada así, sin más. A diferencia de otros, como Andrés Galarraga, es probable que Abreu se convierta en el primer no campocorto criollo con más de cinco por ciento en su primera elección. Y eso sería un estupendo comienzo. Veremos.

iserrano@el-nacional.com

www.elemergente.com