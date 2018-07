Amo al hombre de English Live

Ahora vemos televisión y apenas aparece el comercial de English Live, gritamos “¡Ay, no!... ¡Otra vez el tipo!... ¡Cambia de canal!”. ¿Por qué tanta intolerancia? No entiendo este odio irracional hacia él y su canción. Algunos lo ponen a la par de Arjona. Otros dicen que es el hermano malo del hombre de Trivago. A pesar de eso yo, como hombre adelantado a mis tiempos, con un coeficiente intelectual similar al de Stephen Hawking, he encontrado grandes beneficios para la humanidad en nuestro amigo de English Live. Ustedes no lo ven, pero ese rechazo natural genera una fuente de nuevas oportunidades de negocio. Aquí les dejo algunas:

Ganar partidos en el Mundial:

Si alguna selección quiere aniquilar a su rival, se puede valer del hombre de English Live para ello. Con solo ponerlo de delantero. El portero contrario saldrá corriendo apenas lo vea, dejando el arco libre para la goleada.

Disfraz de Halloween:

¿Busca un disfraz realmente aterrador? ¿Quiere ganar todos los concursos de disfraces? Disfrácese del hombre de English Live. A donde se aparezca, la gente saldrá despavorida. Pero tenga cuidado con las personas mayores. Podría provocarles infartos.

Reloj despertador:

¿Tiene un familiar que no despierta con nada en las mañanas? ¿Siempre llega tarde a sus compromisos por culpa de éste? Pues eso terminó. Agarre cualquier celular y métale la canción de EngIish Live, prográmela como alarma y listo. Cuando su familiar escuche eso, brincará de la cama como cuando llega el agua tras días de racionamiento.

Sirena de ambulancia:

¿Es el chofer de una ambulancia y la gente en la vía no le abre paso lo suficientemente rápido? ¿La vida de sus pacientes corre peligro? Descargue la canción de English Live en los altavoces de la ambulancia y listo. Ahora llegará más rápido que mensajero de Domino’s Pizza en el minuto 29.

Desviar a la oposición:

¿Es usted un presidente malo e ineficiente? ¿Ya no sabe qué hacer para evitar las protestas por su mala gestión? Reúnase ya con los dueños de English Live y págueles todas las pautas publicitarias que deseen en los medios más influyentes del país. En solo días, toda la opinión pública no hará sino despotricar a English Live las veinticuatro horas, olvidando su existencia. Por favor no aproveche esta coyuntura para subir los impuestos.

Sacar la gente de su casa:

¿Hizo una fiesta, ya son las tres de la mañana, tiene sueño y hay una camada de borrachos impertinentes que no se quiere ir? Encienda su equipo de sonido a todo volumen y coloque la canción de English Live una y otra vez. En menos de cinco minutos los tendrá fuera de la casa (y en menos de cinco minutos tendrá a la policía visitándolo por cometer semejante violación al orden público).

Método anticonceptivo:

¿Anda sin preservativos a la mano? ¿Se le olvidó tomar la pastilla? No se preocupe. Si quiere evitar cualquier riesgo en pleno acto sexual, agarre a su pareja y, de una forma muy sensual, susúrrele al oído la canción de English Live. ¡Tenga mucho cuidado! Su pareja saltará como Coca Cola con Mentos, pero todos en el planeta le agradeceremos un embarazo menos.

Créanme. Yo mismo he probado cada uno de estos métodos. Son infalibles. La canción de English Live es tan fastidiosa, que repele todo a su alrededor. Rompe cualquier relación tóxica en su entorno. Pero tiene un efecto secundario. A los niños les encanta. De hecho en mi casa entró el virus de English Live. Ahora mi hijo se aprendió la canción y no hace más que cantarla todo el tiempo. Han sido días tortuosos, horribles. De hecho escribo esto metido en el carro para no escucharlo. ¿Qué hago? ¿Abandono a mi hijo? ¿Me voy a comprar cigarros y no vuelvo más? ¡Auxilioooo! ¿Será que el hombre de English Live es el verdadero padre de mi hijo? ¡Nooo!