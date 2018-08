Tricopigmentación: el novedoso método para disimular la calvicie

La tricopigmentación es una técnica que consiste en inyectar pigmentos en el cuero cabelludo para dar la ilusión de un cabello naciente y se aplica en los hombres con calvicie. Alberto Lens es uno de los especialistas que domina este método innovador en Venezuela; a diferencia del injerto capilar clásico, este procedimiento no deja cicatrices ni se necesita una cirugía que podría poner en riesgo la salud del cliente.

“Este es un procedimiento nuevo en Venezuela. Mucha gente no lo conoce, aunque es una técnica que funciona totalmente porque no es tan invasivo como el injerto capilar, pues aparte de que es costoso, no todo el mundo es apto para hacerse un injerto”, explicó el especialista en una entrevista exclusiva a El Nacional Web.

Antes del procedimiento | Foto: Alberto Lens

La coloración de la tinta se elabora a partir del tono natural del cabello de la persona, aplicando la colorimetría, que consiste en combinar tres pigmentos para conseguir la tonalidad exacta y dar la ilusión óptica de un cabello recién afeitado.

Cualquier grado de alopecia puede ser tratado con la tricopigmentación, pero la aplicación varía de acuerdo a las características particulares del sujeto. “Dependiendo del tipo de calvicie que tenga la persona, se hace la línea frontal. Si ha pasado mucho tiempo con la alopecia, se puede dar la impresión de unas pocas entradas", explicó Lens.

Después del procedimiento | Foto: Alberto Lens

Para marcar los puntos en el cuero cabelludo se utiliza un demógrafo. Los profesionales con más experiencia emplean una máquina para tatuar que se diferencia del resto por la profundidad con que se inyecta la tinta: entre 1,5 y 2 milímetros, dependiendo de la piel del cliente.

Luego de cada sesión, solo se debe evitar la sudoración en exceso y no exponerse directamente al sol. También se recomienda no rascarse ni tocarse la cabeza durante los primeros 15 días. En la mayoría de los casos las personas pueden continuar con sus rutinas diarias.

Para mayor información:

Instagram: @tricopigmentacion_venezuela

Twitter: @lens_alberto

Teléfonos: 0426-3170424 / 0426-2380914

Foto: Alberto Lens