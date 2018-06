En años recientes, el cigarrillo electrónico (o vapeador) cobró gran auge e, incluso, médicos y expertos en el tema señalan que este producto no ayuda a las personas a dejar de fumar y, además, provoca daños en la salud.

Una preocupación de la comunidad médica es que estos cigarrillos no están regulados por la ley y su fácil acceso expone a la población no fumadora.

“No estamos en contra del cigarrillo electrónico, estamos en contra de que no se regule como cualquier otro producto del tabaco. Es un dispositivo que no se debe vender a menores de edad, no se debe fumar en público ni utilizar en lugares cerrados”, explica Juan Zínser Sierra, médico oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología (Incan) y presidente del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo.

El médico recrimina que “no se someta a las mismas restricciones que el cigarro convencional, porque es un producto del tabaco; la nicotina es un producto del tabaco y hay otros elementos tóxicos en el aerosol”.