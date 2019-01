Bernie Sanders condenó ataque a los manifestantes en Venezuela

Bernie Sanders, senador demócrata y ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, indicó este jueves que EE UU debe condenar la represión y violencia ordenada por Nicolás Maduro en contra de manifestantes desarmados.

“Los Estados Unidos deben apoyar el estado de derecho, las elecciones justas y la autodeterminación para el pueblo venezolano. Debemos condenar el uso de la violencia contra los manifestantes desarmados y la represión de la disidencia”, publicó Sanders en Twitter.

El funcionario norteamericano listó además los vicios legales cometidos por Maduro durante su gobierno.

“El gobierno de maduro ha librado una violenta represión contra la sociedad civil venezolana, violado la Constitución disolviendo la Asamblea Nacional y fue reelecto el año pasado en una elección que muchos observadores dijeron que era fraudulento. La economía es un desastre y millones están migrando”, añadió.

The Maduro government has waged a violent crackdown on Venezuelan civil society, violated the constitution by dissolving the National Assembly and was re-elected last year in an election many observers said was fraudulent. The economy is a disaster and millions are migrating. 1/3 — Bernie Sanders (@SenSanders) 24 de enero de 2019

The United States should support the rule of law, fair elections and self-determination for the Venezuelan people. We must condemn the use of violence against unarmed protesters and the suppression of dissent. 2/3 — Bernie Sanders (@SenSanders) 24 de enero de 2019