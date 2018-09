Ricardo Chang, 50 años en el estilismo

Su talento ha trascendido las fronteras, participando como invitado, dictando seminarios y en calidad de jurado en un sinfín de eventos de prestigio internacional. Su pasión por la estética comenzó en la adolescencia. Al culminar los estudios de bachillerato, siguiendo los pasos de su abuelo materno, inició los estudios de arquitectura, pero un buen día, se dejó seducir por la peluquería; por ello, Ricardo Chang ingresa a la Academia Internacional de Peluquería y Belleza y desde entonces, el mundo de las tijeras, tintes y peinados, lo cautivó.

—Cumple 50 años en el mundo de la peluquería. ¿Qué ha sido clave para llegar y mantenerse vigente?

—Mi madre fue mi gran inspiración, ella me acompañó en todos mis sueños. Es vital amar lo que haces, la constancia, el deseo de estar siempre vigente y poder ofrecer tu talento a la mujer que quiere lucir hermosa y deslumbrar, respetando siempre su belleza natural, darle vida a sus sueños. Mi mayor satisfacción es poder vivir el antes y el después, ese después, luego que haces el corte, pones color y peinas, que se traduce en sonrisa, en felicidad de la clienta que ha confiado en ti, es algo mágico.

—¿A quién admiraba? ¿En algún momento pensó en parecerse a algún estilista famoso?

—Obviamente cuando comenzamos en la profesión hay referentes, en mi caso admiro mucho a Alexandre de Paris, Vidal Sansoon, Llongeras. Me enamoré de la irreverencia de la Twiggy, de la sensualidad de Marilyn Monroe, de la elegancia de Jackie Kennedy. Nunca me planteé parecerme a alguna persona, el reto siempre fue conseguir mi propio estilo, atreverme a innovar. Es como cuando comienzas a caminar, primero necesitas ayuda, luego, cuando ya lo haces solo, posees las herramientas; consigues tus códigos, tu estilo y te aventuras a conquistar a las mujeres que acuden a ti para que las embellezcas. Esa emoción la experimento cada día, la diferencia entre los inicios y hoy, es que la experiencia te da seguridad, permite saber lo que le va bien a cada clienta, estudiando el rostro, perfil, cuello, la estatura, el tipo y color del cabello, edad y personalidad para lograr el look que destaque sus virtudes y disimule los defectos.

Luego de trabajar 12 años en la Academia Internacional de Peluquería y Belleza, se independiza y abre su primer salón en Sabana Grande, Caracas. Era la década de los ochenta, por sus manos han pasado las cabezas de las mujeres más influyentes del mundo del espectáculo, negocios, política, y cultura de Venezuela. Llegó la fama y el salón de Sabana Grande se hizo pequeño. Decide mudarse al célebre Centro Comercial Galipán, conforma un equipo de destacados peluqueros y coloristas, algunos de ellos permanecen todavía con él en su salón de la Torre Sudamérica. Desde entonces y hasta hoy apoya producciones de televisión, producción de revistas, cine, teatro.

Ha formado parte del team beauty de los desfiles de la diseñadora colombiana Silvia Tcherassi y de los venezolanos Giovanni Scutaro y Octavio Vásquez. Ricardo Chang forma parte del Círculo Profesional de Peluqueros de Venezuela. Durante años ha formado a un gran número de profesionales de la peluquería. “Me encanta la docencia, considero que uno no se debe quedar con los conocimientos, hay que formar a las nuevas generaciones. Muchos de mis alumnos, en la actualidad, son extraordinarios estilistas, no sólo están en Venezuela, sino en el mundo. Me siento muy orgulloso de haber contribuido en su formación. Seguiré apoyando los seminarios y talleres, es una tarea que me apasiona”, recalcó.

Confiesa que en la peluquería, como en otras ramas, el éxito llega cuando se entiende que es muy importante trabajar en equipo y contar con profesionales de altísima calidad. “Cada persona tiene destrezas, puntos de vista que debes respetar, escuchar, para que el resultado de la creación sea el mejor. Este no es un trabajo aislado, como el del científico que está en un laboratorio, en la peluquería todo cuenta, todo debe sumar, hay que nutrirse de la inspiración de las personas con las que trabajas”.

Un momento cumbre de su carrera fue el reconocimiento que recibió, en 1996, como uno de los grandes del estilismo por The Art & Fashion Group International en la ciudad de Nueva York.

Ha sido representante de las más prestigiosas casas comerciales del mercado de la peluquería mundial, tales como L'Oréal Paris, Schwarzkopf, Revlon, Wella.

Al celebrar sus cinco décadas como estilista, sigue con la misma pasión, colocando la peluquería al nivel del arte.

Con información de nota de prensa.