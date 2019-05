Yonny Chirinos no discute la decisión de su manager de sacarlo sin hits

Yonny Chirinos admitió a MLB.com que le tomó por sorpresa la decisión de ser relevado por el manager Kevin Cash, el lunes, en medio de una actuación sin hits ni carreras, que ya iba por los cinco innings. Aseguró que, aunque quería seguir sobre la lomita ante los Azulejos de Toronto, no discute con el piloto el modo en que este le emplea.

“Me sorprendió, porque estaba preparado para ir tan lejos en el juego como pudiera”, dijo Chirinos, que es usado alternativamente como abridor y como relevista largo por los Rays de Tampa Bay. “Esas son cosas que no puedo controlar. Ahora me estoy preparando para mi próxima salida”, agregó.

El derecho zuliano no llega a 70 pitcheos por incursión desde el 4 de mayo y su papel en esta ocasión era completar 5 pasajes.

“No lo dudé en absoluto”, subrayó Cash, citado también por el diario Tampa Bay Times. “La prioridad siempre será la salud de los muchachos, vamos a ser responsables con ellos siempre. Ni siquiera creo que él supiera que tenía un juego sin hits, hasta que la multitud comenzó a abuchear cuando (en el sexto pasaje el relevista Oliver) Drake recibió un indiscutible”, añadió.

El timonel de los floridanos ha cambiado la manera de dirigir el pitcheo en las Grandes Ligas. Desde 2018, usa solamente dos o tres abridores natos y los entremezcla con dos o tres “openers”, relevistas que salen al inicio para uno o dos episodios y luego son auxiliados por un bombero de largo aliento.

Con ese y otros métodos inspirados en el nuevo análisis, ganó 90 juegos el año pasado, a pesar de tener entre sus manos un equipo en plena reconstrucción, sin estrellas aparentes, y ha peleado el primer lugar durante toda la zafra.

La prensa de St. Petersburg, ciudad sede del equipo, recordó que con ese libreto han sido exitosos los acuáticos.

“Normalmente me gusta abrir los juegos –declaró Chirinos al sitio oficial del club–, pero es algo que ellos deciden. Yo simplemente me preparo mentalmente para cualquier oportunidad que me den. Realmente no pienso mucho en mi rol”.

No es la primera vez que esto sucede con un venezolano. Luis Leal, en 1983, con los Azulejos, y Tony Armas, en 2004, con los Expos de Montreal, fueron relevados después de aperturas en las que lanzaron cinco innings sin carreras, como en esta oportunidad su compatriota.

Chirinos tiene marca de 6-1, con 2.91 de efectividad.