Yanquis de Nueva York y Medias Rojas de Boston hicieron historia en Londres

Este sábado el Estadio Olímpico de Londres, Inglaterra, fue partícipe del primer juego de Grandes Ligas en el país en el cual reina el fútbol. Yanquis de Nueva York y Medias Rojas de Boston fueron los encargados de hacer historia en Londres tras un juego que los mulos terminaron ganando por 17 a 13.

Un festival de batazos estuvo presente en el primer partido de la serie de dos juegos. Yanquis hizo seis carreras en el primer inning, con tres dobles consecutivos y después un cuadrangular, el primer bambinazo de la historia en Europa, de Aaron Hicks por todo el jardín derecho.

Los Medias Rojas no se quedaron atrás y al momento de batear en el mismo tramo les igualaron las acciones a los dirigidos por Aaron Boone, con un doble, un fly de sacrificio, un sencillo y un vuelacercas de Michael Davis, quien marcó el primer juego con 12 carreras en la primera entrada en este clásico.

Otra estadística que asombró a muchos fue que por primera vez los abridores de cada lado no pudieron completar la primera entrada.

Entre ambas novenas produjeron 30 carreras, 37 imparables y no cometieron errores. El juego tuvo una duración de 4 horas con 42 minutos (a cuatro minutos del juego más largo en la historia de las mayores) y asistieron al estadio 59.659 aficionados.

Por otro lado, los venezolanos Gleyber Torres y Sandy León tuvieron una buena tarde a la ofensiva. Torres bateó de 3-2 con dos bases por bolas y dos anotadas, mientras que León propinó dos imparables en dos turnos al bate.

Datos curiosos

Just in case it got lost in the shuffle ...



Yankees Home Run Streak: 3⃣0⃣ pic.twitter.com/aXNf77fl5W