Wilson Ramos fue cambiado a los Filis de Filadelfia

Los Rays de Tampa Bay cambiaron este lunes al receptor venezolano Wilson Ramos a los Filis de Filadelfia por un jugador que después será designado o por dinero.

El venezolano, quen cumplirá 31 años de edad en agosto, cobrará un salario de 10,5 millones de dólares y se podrá declarar agente libre tras la Serie Mundial, reseñó MLB.com.

Ramos acumula 315 apariciones al plato, y batea para .297, con 14 cuadrangulares y 53 remolques, pero se encuentra en la lista de lesionados por una distensión en el muslo izquierdo.

El colombiano Jorge Alfaro ha sido el careta titular de los Filis, junto con Andrew Knapp como el número dos. Ambos se han combinado para 16 errores y 13 boletos.

Philadelphia, where the Buffalo roams ...



A 2018 All-Star, @WRamosC3 is batting .297 with 14 doubles, 14 HRs, 53 RBI and an .834 OPS in 78 games this season.



Welcome to Philly, Wilson! pic.twitter.com/WA1YeRpZqu