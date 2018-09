Willson Contreras hizo enfadar a su mánager y compañeros de equipo

El venezolano Willson Contreras, receptor de Cachorros de Chicago, hizo molestar a sus compañeros de equipo, en especial a su mánager Joe Maddon, puesto que conectó un batazo contra la pared del jardín central y su falta de agresividad lo puso en aprietos al momento de tomar la segunda almohadilla.

Contreras entró como bateador emergente en el quinto inning, en la cual los Cachorros se encontraban abajo en el marcador 2-0 y tenían un corredor en la inicial. Sin embargo, el criollo conectó con fuerza un cambio de velocidad que se quedó en el centro del plato, la cual a primera instancia parecía cuadrangular, pero su destino fue chocar contra la pared.

Contreras se quedó admirando el batazo, dio ocho pasos antes de arrancar a correr y terminar convirtiendo un doble cómodo en una jugada inquietante en la segunda base.

El mánager Maddon, luego del encuentro, le comentó a la prensa sobre lo ocurrido con el criollo y le pareció “Horrible. No me gustó eso para nada, platicaremos sobre el tema. Todo el equipo estuvo molesto”.

El careta venezolano, que se encontraba en su casillero al finalizar el encuentro conversando con los medios, expresó: “Sí, pensé que fue jonrón, Le pegué bastante bien. Pero me olvidé de cuánto influye el viento aquí. Me acordé de mi debut en el 2016 y obviamente, hoy no pasó lo mismo. Estoy avergonzado por lo que hice, me disculpé con el pitcher y con el equipo. Creo que eso fue lo correcto”.

Contreras tiene un promedio de .261, con nueve cuadrangulares, 51 carreras impulsadas y 48 anotadas.

