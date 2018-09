Willians Astudillo mostró su velocidad en las almohadillas

Willians Astudillo, receptor venezolano de los Mellizos de Minnesota, sorprendió a toda la fanaticada del Target Field al anotar en carrera desde la primera almohadilla luego de un batazo de Max Kepler, el pasado miércoles.

Astudillo mostró su velocidad al momento de correr desde la inicial, a pesar de que pesa 102 kg el pelotero es muy atlético y lo demostró en la campaña pasada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) al jugar en los jardines y realizar buenas jugadas en el outfield. Sin embargo, el receptor en esta oportunidad demostró que su apodo (la tortuga) es solo por su apariencia y no por su rapidez.

Según la página de MLB, el criollo confesó que “Solamente quería demostrar que los gorditos también saben correr”.

Willians Astudillo desde que llegó a las Grandes Ligas ha demostrado de lo que es capaz de hacer tanto en la ofensiva como en la defensiva.

En esta temporada batea para .277, con tres cuadrangulares, nueve carreras impulsadas y seis anotadas en 47 turnos al bate.

Con información de Lasmayores

