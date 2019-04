Venezolano Luis Arráez tuvo un inicio encendido en Doble A

El venezolano Luis Arráez ha bateado en todos los circuitos en los que ha visto acción y la Liga del Sur no ha sido la excepción. El infielder comenzó encendido el año 2019 y amaneció este lunes colíder en imparables (22) y segundo en promedio (.333) en la reunión sureña.

“Vine positivo, confiando en mí y en que puedo hacer muchas cosas para seguir adelante”, declaró al departamento de prensa de los Navegantes del Magallanes el joven de 22 años de edad, quien juega para el Pensacola, filial Doble A de los Mellizos de Minnesota.

Arráez, miembro del roster de 40 de Minnesota y el prospecto 17 de la organización, de acuerdo MLB Pipeline, es el quinto venezolano con al menos 20 indiscutibles en el primer mes de temporada en el sistema de Ligas Menores de MLB.

Pero Arráez no se está enfocando solo en su ofensiva, también en las prácticas con el guante. “Estoy trabajando en mi defensa porque he venido jugando en segunda, en el short, tercera base y hasta unos juegos en el left field. Quiero aprovechar cada oportunidad que me den porque acá no me han dicho dónde voy a terminar y esto apenas comienza”, destacó.

El criollo empezó su carrera como segunda base, pero los Gemelos podrían aprovechar sus avanzadas herramientas como bateador desde varios flancos en el terreno y convertirlo en utility, un rol que ha ido tomando cada vez más importancia en las Grandes Ligas durante los últimos años.

Hasta ahora, exhibe una línea ofensiva de .313/.371/.313 y aunque nunca ha sido considerado un hombre de fuerza en el plato, cada año –salvo en 2017, cuando sufrió una lesión de rodilla– y así apuntarse una buena cantidad de dobles y algunos triples, lo que le ayuda a producir carreras. Sin embargo, en 2019 todavía busca su primer extrabases y apenas suma una empujada en 16 encuentros.

Lea la nota completa en LVBP.com