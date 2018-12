En el Universitario también honraron a Castillo y a Valbuena

Como era de esperarse, la afición caraqueña en conjunto con los Leones del Caracas y los Tigres de Aragua le rindieron un tributo a los recientemente fallecidos José Castillo y Luis Valbuena, en el Estadio Universitario.

El poco público que acudió a presenciar el juego de la jornada entre ls felinos de la LVBP fue testigo de unas emotivas palabras de Gregorio Petit, quien recordó con emoción las muchas vivencias que tuvo junto a Castillo como compañero de equipo, así como también con Valbuena.

“Ya no tendré quien me diga que ya esa chispa echa puro humito ni a quien yo decirle que esa hacha pasó a ser un cuchillo de cartón que no corta a nadie”, manifestó Petit encimado sobre el morrito acompañado de Alex González, quien portaba en sus manos la camiseta con el número 14.

Oscar Salazar también tuvo una breve intervención, en la que reconoció la grandeza de Castillo y el legado que dejó en cada uno de los seis equipos con los que participó. Con un nudo en la garganta, el Cachi pidió honrar a ambos peloteros con alegría.

Los actos finalizaron con un minuto de aplausos que se efectuaron con la popular canción de “El Hacha” de fondo, misma que solía usarse en los estadios para presentar el turno al bate de José Castillo.

De igual manera, el diamante de juego del Parque de la UCV lució, con un par de dibujos en arena y otros en cal, los números usados por los jugadores.