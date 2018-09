Trevor Story entró a los libros de historia de Las Grandes Ligas

Trevor Story, campocorto de los Rockies de Colorado, hizo historia cuando conectó su doble número 40 de la temporada en el partido de este martes, en el cual enfrentaron a los Cascabeles de Arizona, en el Coors Field.

Story se convirtió en el primer camarero en corto en la historia de la Liga Nacional en tener más de 40 dobles, 30 cuadrangulares y 100 carreras impulsadas en una temporada. De la misma forma, ingresó a un exclusivo lugar en el cual solo 16 peloteros en toda la historia de las Grandes Ligas lo han conseguido. El jugador que lo logró antes del campocorto fue Chipper Jones en 1999.

Sin embargo, el jugador de Colorado es el primer jugador en la historia de toda La Gran Carpa en tener 25 bases robadas, 30 vuelacercas y 40 dobles.

Trevor Story podría ganar el MVP de la Liga Nacional, puesto que tiene un promedio de .293, 32 batazos de cuatro esquinas, 100 carreras empujadas, 78 remolcadas y 25 bases estafadas.

Con información de Lasmayores

