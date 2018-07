El Toro Zambrano es una opción para el Magallanes

El regreso de Carlos Zambrano al beisbol activo va bien, y consolida al pitcher derecho como una opción para el Magallanes en la rotación inaugural, en caso de no tratarse de un espejismo y persistir el Toro en su deseo de volver a la LVBP.

Fuentes del alto mando de los Navegantes señalan que no han hecho planes alrededor del veterano carabobeño, por el tiempo que tenía sin lanzar, pero al mismo tiempo indican que le abrirán las puertas del equipo, si mantiene el nivel que ha mostrado en México, durante su vuelta a la acción.

Zambrano cumplió 37 años de nacido el mes pasado y hará esta semana su cuarta apertura con los Leones de Yucatán, elenco al que se unió para la disputa de la segunda temporada de 2018 en la Liga Mexicana de Beisbol, el novedoso formato que estrenó ese circuito, con dos campeonatos independientes sucesivos, separados por el Juego de Estrellas.

Su presentación contra Saltillo, el viernes pasado, ha sido la única mácula de su hoja de servicio en suelo azteca, pues entregó cinco bases por bolas en cinco innings. En general, ha conseguido los outs apelando a sus herramientas, forzando gran cantidad de roletazos en lugar de sumar ponches, su vieja característica cuando era estrella en las Mayores.

El nativo de Puerto Cabello, que no subía a un montículo desde 2014, amaneció este martes con 3.14 de efectividad, invicto con marca de 2-0, tras derrotar a Tijuana y Saltillo en sus últimas dos salidas. Tiene relación de ocho transferencias y cinco abanicados en 14.1 pasajes, pero en compensación no ha tolerado cuadrangulares y he conseguido 1,84 rodados por cada ocasión que le levantan la pelota, una necesidad en un circuito de bateadores, como es el de México, y en estadios como el José Bernardo Pérez, el más corto por el center en la LVBP.

Magallanes diseñó un plan para estructurar una rotación en la que hagan vida cuatro venezolanos y un importado. En principio, cuenta con los recién adquiridos Yohán Pino, Alex Torres y Wilfredo Boscán para las primeras de cambio, además de algunos prospectos como Enmanuel De Jesús, que debutó en la zafra 2017-2018 y acaba de encabezar un no-hitter combinado en Clase A media.

Henderson Álvarez, de sólido desempeño en la misma LMP donde actúa Zambrano, será el as de los turcos una vez que se incorpore a la divisa, que tiene sede en su ciudad natal. Y además, el presidente Roberto Ferrari ha hablado con ejecutivos de los Rangers de Texas para incorporar al bigleaguer Yohander Méndez, venido a menos este año y devuelto a las Menores por los vigilantes con un programa especial para trabajar en su disciplina. Hay interés de los texanos para que Méndez, en efecto, se reporte a la pelota criolla.

El propio Ferrari y otros directivos han conversado con el Toro y fueron testigos de su preparación en Estados Unidos, a comienzos de año, antes de conseguir contrato con Yucatán.

El Dato

Carlos Zambrano no actúa en las Mayores desde 2012 y lanzó por última vez en las Menores en 2013. Con Magallanes lo hizo hasta enero de 2014, aunque tuvo una aparición más reciente en la LVBP, como bateador, en la ronda eliminatoria del campeonato 2014-2015, en diciembre.