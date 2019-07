Tomás Pérez le lanzará a Ronald Acuña Jr. en el Derby de Jonrones

Tomás Pérez estará en el Juego de Estrellas, pero no como pelotero, que ya no lo es, ni como coach. O al menos no exactamente. El ex grandeliga, miembro del cuerpo técnico de los Bravos de Atlanta, recibió de su compatriota Ronald Acuña Jr la invitación para acompañarle al Derby de Jonrones y hacerle los pitcheos en la competencia, el lunes 8 de julio, en Cleveland.

Será la segunda experiencia de Tomasito en esa competencia. En 2018 fue el encargado de lanzarle a Freddie Freeman, el inicialista de los mismos indígenas de la Liga Nacional, que participó en la justa, sin llegar a la final.

“Espero que esta vez le tire más strikes a Ronald que los que me tiró a mí”, bromeó Freeman, de acuerdo con el reporte del sitio MLB.com.

Acuña fue invitado el domingo por las Grandes Ligas a la ronda de forzudos y estará en el Progressive Field junto con otros siete sluggers. El dominicano Carlos Santana (Indios de Cleveland), Christian Yelich (Cerveceros de Milwaukee), Josh Bell (Piratas de Pittsburgh) y los novatos Pete Alonso (Mets de Nueva York) y Vladimir Guerrero Jr (Azulejos de Toronto), quisqueyano nacido en Canadá, estarán presentes en la cita, además de otros dos toleteros, cuyos nombres serán revelados este miércoles.

El venezolano nacido en La Sabana es el pelotero más joven en la historia de los Bravos en ser convocado como titular a un Clásico de Julio. Esta también será su primera actuación en el Derby.

Solamente Acuña y Willson Contreras, que también abrirá en el lineup de la Nacional, representarán a Venezuela en el Juego de Estrellas. A ellos se une ahora Pérez, en los actos preliminares. Mani Martínez, catcher de bullpen de los Medias Rojas de Boston, debe formar parte del cuerpo de coaches de la Americana, el martes 9 de julio.