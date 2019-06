Sánchez es el receptor con más jonrones de NYY antes del Juego de Estrellas

El receptor dominicano Gary Sánchez, de Yanquis de Nueva York, se convirtió este miércoles en el catcher con más cuadrangulares de la franquicia antes del Juego de Estrellas.

Sánchez despachó su vuelacercas 19 en el partido contra Azulejos de Toronto, con lo cual superó al ícono Yoggi Berra, que en 1956 disparó 18 jonrones.

El careta fue criticado por su defensa, pero con el madero logró silenciar a los fanáticos que pedían su partida del equipo. Sin embargo, eso da pie para que la organización de los Mulos piense en mover al dominicano al puesto de designado.

Sánchez tiene average de .270, 19 bambinazos, 37 carreras impulsadas y 27 anotadas.

.@ElGarySanchez has 19 HR this season …



That’s the most ever by a @Yankees catcher before the #AllStar break, breaking Yogi Berra’s record of 18 in 1956. pic.twitter.com/dj2I7DgfWJ