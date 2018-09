Salvador Pérez fue protagonista en el triunfo de Kansas City

Salvador Pérez, receptor de Kansas City, dejó en el terreno este jueves a Indios de Cleveland tras conectar un sencillo entre la tercera base y el campocorto en el Kauffman Stadium.

El batazo del venezolano causó que el dominicano Adalberto Montesí pudiera anotar desde la tercera almohadilla y dejar cifras definitivas.

Pérez, quien cumplió 12 años de haber firmado su cotnrato con Cansas City, ha sido oportuno cada vez que le toca turno para dejar en el terreno al equipo rival.

El criollo tiene un promedio de .235, 27 vuelacercas, 79 carreras impulsadas y 51 carreras remolcadas.

Además, está teniendo la mejor campaña en cuanto a cantidad de cuadrangulares conectados y podría ganar el premio al Guante de Oro por quinta vez en su carrera.

Con información de LasMayores

Salvy does it again �� #RaisedRoyal pic.twitter.com/qNlA4iBe3W