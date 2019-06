Ronald Acuña jr. se vengó de José Ureña y fue clave para Bravos de Atlanta

El venezolano Ronald Acuña jr., jugador de Bravos de Atlanta, conectó un cuadrangular ante los envíos del dominicano José Ureña, y aumentó así la ventaja de su conjunto en la victoria de Bravos sobre Marlins de Miami por 7-1 en el Marlins Park.

En la campaña anterior Acuña jr. tuvo que salir de un encuentro entre ambas novenas por un pelotazo que le propinó Ureña en el primer inning. Pero el beisbol es de revancha y este viernes el venezolano se gozó el vuelacercas que le conectó haciendo girar el bate por encima del hombro (bat flip).

El criollo fue oportuno en sus visitas al plato, bateó de 5-3 con 3 impulsadas y una anotada. Además, aumentó su promedio al bate a .286, con 13 cuadrangulares, 38 producidas y 39 registradas.

Con esta victoria los Bravos buscan acortar la distancia de dos juegos que los separan de los Filis de Filadelfia, que ocupan el primer lugar de la División Este de la Liga Nacional.

Ronald Acuña Jr. homers off Jose Ureña.



WAIT FOR THE BAT FLIP. pic.twitter.com/JJsNnzpiHz