Ronald Acuña: “Este contrato era lo que quería y me motiva a trabajar más”

Para Ronald Acuña Jr no hay duda alguna. La oferta de los Bravos era imposible de rehusar. Por eso, aunque algunos citan alegremente a los estelares Mike Trout, Bryce Harper y Manny Machado, que hace semanas firmaron contratos que suman más de 1.000 millones de dólares entre los 3, está convencido de que hizo lo correcto al convertirse en el pelotero más joven en recibir un acuerdo de nueve cifras en las Grandes Ligas.

“Esto sienta un precedente único para jugadores con solamente una temporada en las Mayores”, advirtió el gerente general de los indígenas, Alex Anthopoulos. Y es verdad. Jamás un grandeliga con menos de un torneo de servicio había sido cortejado con un convenio de 100 millones de dólares y nunca alguien con 21 años de edad había recibido un trato semejante.

Eso justifica la enorme, constante sonrisa que Acuña exhibió en la rueda de prensa en la que los aborígenes presentaron formalmente el pacto, dando carácter oficial a la histórica negociación.

“Es el mejor pelotero joven que he visto en mi carrera”, sostuvo Anthopoulos, exultante. “Y lo más importante en él es su humildad. Y que quiere permanecer con nosotros. Eso tiene mucho más valor todavía”.

El nativo de La Sabana se presentó impecable y feliz en el acto con los medios de comunicación, transmitido por FOX Sports South y MLB Network. Con una fina camisa negra de mangas largas y lentes de pasta del mismo color, gesticuló, rio y hasta habló en buen inglés en un momento del encuentro, una rareza para quien hasta ahora había preferido ayudarse con un traductor, a fin de no equivocar las respuestas.

“Estoy muy feliz de garantizar que podré estar tanto tiempo en Atlanta”, señaló de entrada. “Adoro a mis compañeros, al equipo y a los aficionados. Quiero agradecer a la organización por confiar en mí. De verdad que estoy muy feliz. No puedo decirlo de otro modo”.

El contrato le asegura un salario promedio de 12,5 millones de dólares por 8 campañas, con 2 extensiones adicionales que pueden mantenerle atado a los Bravos hasta 2028, cuando habrá cumplido 30 años de edad. Si tal cosa ocurre, habrá recibido 124 millones de dólares en total, solamente por salario.

“Le doy gracias a Dios”, sonrió Acuña. “Estoy supercontento y honrado. Esto me ayuda a seguir trabajando, cada día más fuerte, poniendo el nombre de Venezuela en alto. Esto no me cambia. Vengo de un pueblito humilde, llamado La Sabana, y eso me hace feliz. Venir de gente humilde me ayuda a seguir siéndolo yo también, me ayuda a seguir trabajando y progresando”.

El patrullero y bateador derecho, ganador del premio al Novato del Año de la Liga Nacional en 2018, reconoció que su éxito ha sido “muy rápido”, pero se mantuvo dentro del libreto: “Eso se logra teniendo consistencia, manteniendo la concentración en el trabajo, siempre”.

“Mis padres, todos en mi familia están superemocionados, como yo. Superemocionados”, subrayó. “Ahora tengo una motivación más para seguir trabajando. Gracias a Dios, nunca he tenido ningún tipo de presión y ahora tampoco la siento al haber firmado por 100 millones de dólares. Al contrario, eso me motiva más”.

Pareció claro en cuanto a que Trout, Harper y compañía tuvieron que esperar más de un lustro en las Mayores hasta finalmente disfrutar de sus actuales convenios. Por eso aceptó gustoso la propuesta del club.

“No lo veo así”, indicó ante una pregunta sobre el dinero que supuestamente dejó sobre la mesa, favoreciendo a la divisa en el largo plazo, a cambio de ser millonario ahora. “Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Esto es lo que quería y, bueno, aquí estoy. Desde que llegué, siempre estuve a gusto y recibí buen trato. Quiero estar aquí por los 10 años, quiero estar aquí hasta retirarme”.

También le interrogaron sobre la pertinencia de que sus padres sigan viviendo en su casa de Vargas, donde nació el estelar outfielder y donde aprendió a jugar beisbol.

“Espero que las cosas cambien en Venezuela”, respondió. “Aunque si sigue pasando lo que está pasando, creo que la mejor opción para ellos será estar aquí”.

Anthopoulos destacó el carácter de su pupilo, al explicar la razón fundamental para buscar la extensión. Y remató: “Con este contrato, más el de Freddie Freeman, y asegurando a otros jóvenes de mucho talento que tenemos, podremos construir un equipo competitivo para muchos años”.