Ronald Acuña jr es el cuarto venezolano en lograr un 20-20

El jardinero venezolano Ronald Acuña jr, de Bravos de Atlanta, se convirtió este sábado, en el juego contra Nacionales de Washington, en el cuarto venezolano con 20 cuadrangulares y 20 bases robadas.

Acuña conectó sencillo en el primer inning, acto seguido fue por la conquista de la segunda base y consiguió llegar primero que el disparo del receptor. En la sexta entrada el criollo corría en la segunda almohadilla, se disparó al robo de la tercera y llegó así a las 21 estafadas en la temporada.

El jugador no solo tiene fuerza y contacto con el madero, sino también sabe correr las almohadillas y posee la velocidad necesaria para buscar una base extra. Al finalizar el encuentro dejó línea ofensiva de .293, 23 vuelacercas, 56 carreras impulsadas, 76 anotadas y 21 bases robadas.

Desde que Mike Trout logró el 20-20 en 2013 ningún pelotero de 21 años de edad o menos había podido alcanzarlo. La nueva cara de los Bravos se unió a sus compatriotas Bob Abreu, José Altuve y Carlos González.

Welcome to the 20-20 Club, Ronald Acuña Jr.



The 21-year-old becomes the first @Braves player since Jason Heyward with 20 homers and 20 stolen bases in a season. pic.twitter.com/txV8P0KIsC