Ronald Acuña se consolida como el cuarto bate de Atlanta

Los Bravos de Atlanta avanzan en su proyecto de consolidar como cuarto bate al joven Ronald Acuña Jr., aunque apenas tenga 21 años de edad y menos de una temporada completa de experiencia en las Grandes Ligas.

El patrullero venezolano ha tomado el ritmo con el madero en la última semana y es, ahora mismo, el bateador más caliente de los juegos de exhibición, con ocho hits consecutivos, incluyendo dos cuadrangulares, un doble, un tribey y una base robada.

“Sus habilidades son impresionantes”, admitió el coach Walt Weiss a la agencia de noticias The Associated Press.

Acuña disputó tres encuentros consecutivos en la Liga de la Toronja, entre martes y jueves. Fue una prueba más de los entrenamientos primaverales, en los que usualmente se alterna descanso con acción, mientras los peloteros se alistan para el Día Inaugural de la campaña. Los resultados fueron brillantes.

El oriundo de La Sabana se fue de 2-2 el martes, con un jonrón. El miércoles ligó de 3-3, con otro vuelacercas, y siguió con otra cosecha similar el jueves, de 3-3, con tubey, triple y estafa.

“Tiene poder y velocidad a nivel elitesco, va a ser un bateador realmente bueno durante toda su carrera”, expresó Weiss en la entrevista. “Cuando hace los ajustes, resulta muy divertido de ver”.

Acuña suele empezar lento en cada justa en la que participa. Así fue en las Menores, en la Arizona Fall League y en el pasado Spring Training. Lo mejor de su producción en 2018 ocurrió en la segunda mitad de la zafra y también ahora tardó algo en pisar el acelerador.

“Me he sentido bien desde el primer día de los entrenamientos, pero con cada juego me he sentido mucho mejor”, le dijo el varguense a la AP. “Últimamente he mostrado un poco más de paciencia. He tenido buenos turnos y vemos los resultados ahora”.

Acuña ha confesado que prefiere ser primer bate, pero los Bravos sonríen ante la idea de verle estallar en el medio, detrás de su compatriota Ender Inciarte y los sluggers Josh Donaldson y Freddie Freeman.

El jardinero parece encogerse de hombros ahora, al hablar de su lugar en el lineup.

“Lo único que pienso es en ver la pelota y batearla”, comentó. “No son cosas que decido yo. Mientras esté en la alineación, estaré feliz”.