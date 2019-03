Ronald Acuña Jr. conectó su tercer jonrón del Spring Training

Ronald Acuña Jr. conectó su tercer cuadrangular en los entrenamientos primaverales del 2019 y tuvo un juego perfecto, después de batear de 3-3 ante los Cardenales de San Luis.

Acuña bateó un largo jonrón y un doblete frente al lanzador Miles Mikolas, quien abrirá el juego inaugural de la campaña por San Luis. Atlanta se impuso 5-0 en el duelo de pretemporada de este martes, reseñó Las Mayores.com.

"Me he sentido bien desde el día en que comenzamos el campamento, pero con cada juego me he sentido mucho mejor. Pienso que con estos últimos turnos he mostrado un poco más de paciencia", dijo el toletero venezolano.

Acuña bateó para .293 con 26 vuelacercas en 111 duelos del año pasado. Con estos tres imparables que conectó este martes, llegó a nueve indiscutibles en lo que va de Spring Training.

Los Bravos abren la campaña el 28 de marzo en Filadelfia. El año pasado, Acuña no fue convocado a las Grandes Ligas sino hasta el 25 de abril.

Con información de Las Mayores.com