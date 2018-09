Rockies de Colorado podrían perder una de sus mejores jugadores

Trevor Story, campocorto de los Rockies de Colorado, se podría perder el resto de la temporada después haber sido evaluado este lunes por algunas molestias en su codo derecho, luego del partido entre su equipo y Los Ángeles Dodgers .

Story salió del encuentro contra los Dodgers mientras consumía turno al bate, algunas molestias a la hora de hacer swing fue la causa de la extracción del pelotero.

Sin embargo, en la misma noche de este lunes, Kent Rosenthal, reportero de MLB Fox, anunció que el jugador presentó un daño potencial en el ligamento ulnar colateral del brazo derecho.

El camarero en corto podría ser operado de Tommy John, por lo cual se perdería el resto de la temporada.

Story batea para .288, con 33 cuadrangulares, 102 carreras impulsadas, 81 anotadas y 26 bases robadas.

Con información de Albat

#Rockies’ Trevor Story facing potential UCL damage in right elbow, sources tell The Athletic. Exact diagnosis not yet known.