Robinson Chirinos se gana la confianza de los pitchers de Houston

El receptor venezolano Robinson Chirinos ha ganado adeptos rápidamente en el staff de lanzadores de los Astros de Houston, el nuevo equipo que defiende el careta falconiano, llegado a los siderales como agente libre.

El nativo de Punto Fijo se reportó entre los primeros al campo de entrenamiento de los siderales en Florida, el mes pasado, deseoso de aplicar la máxima que aprendió a lo largo de su carrera como catcher en las organizaciones de los Cachorros de Chicago, Rays de Tampa Bay y Rangers de Texas, especialmente en estas últimas dos, con las que jugó en las Grandes Ligas.

“Tengo que conocer muy bien a los pitchers, ese es mi trabajo”, declaró Chirinos a través de MLB Network, el servicio de videos del sitio MLB.com. “Somos un equipo allá afuera”.

Gerrit Cole, uno de los ases de la rotación texana, elogió la disposición del criollo, que viene de imponer un tope personal de 18 cuadrangulares en una temporada, pero que se precia sobre todo de su buena comunicación con los serpentineros.

“Me gusta”, respondió el monticulista cuando fue interrogado por el diario Houston Chronicle acerca de la química que siente al formar batería con Chirinos.

Cole relató una anécdota sobre el primer día en los juegos de exhibición con el máscara occidental, frente a los Nacionales de Washington, a fin de retratar por qué se ha sentido cómodo con su nuevo compañero.

“Ya tenía muy en claro con la forma como me gusta lanzar”, explicó el diestro. “Me dio desde el principio un buen blanco para poner la pelota en el home. Estaba en el plato cuando yo quería que desafiáramos a los bateadores y estaba en las esquinas cuando deseábamos ponerla lejos. Buen ritmo, buena vibra. No tuve que decirle que no en muchas oportunidades. Muy bueno”.

Chirinos creció como antesalista en las Menores de los Cachorros, hasta que fue convertido en catcher. Poco después de eso, llegó por primera vez a las Mayores, en 2011.

Las últimas seis campañas las disputó con los Rangers, pero se declaró agente libre al finalizar la Serie Mundial.