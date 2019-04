Robinson Chirinos castiga al pitcheo venezolano

El venezolano Robinson Chirinos se ha ensañado contra los lanzadores venezolanos en lo que va de temporada. El pelotero nacido en el estado Falcón ha dado tres jonrones hasta la fecha y los estacazos han sido contra sus paisanos Félix Hernández, Yusmeiro Petit y el domingo frente a Carlos Carrasco.

En ese último encuentro Chirinos rompió el empate con un jonrón de 3 carreras durante un ataque de 4 anotaciones en la séptima entrada para darle a los Astros de Houston un triunfo 4-1 sobre los Indios de Cleveland.

Los Astros no pudieron hacer mucho en las primeras entradas ante Carlos Carrasco (2-3) y tenían apenas un imparable cuando el ex jugador de los Indios Michael Brantley pegó sencillo con 1 out en el séptimo inning. Entonces, el cubano Yulieski Gurriel conectó un doblete productor con 2 outs para poner fin a la racha de Carrasco de 17 episodios en blanco.

Los Indios dieron pasaporte intencional a Josh Reddick antes que Chirinos mandara el siguiente lanzamiento sobre las vías del tren en la cima del muro del jardín izquierdo y afuera del estadio en una noche en que el techo retráctil estaba abierto.

Los Astros ganaron los últimos dos encuentros para dividir la serie de cuatro juegos con Cleveland en una repetición de la Serie Divisional de la Liga Americana del año pasado en que los Astros se apuntaron una barrida de tres duelos. Con la victoria, Houston también se colocó en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana.