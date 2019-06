Robinson Canó ingresó a la lista de lesionados por 10 días

El dominicano Robinson Canó, segunda base de los Mets de Nueva York, ingresó este domingo a la lista de lesionados por 10 días, debido a una rigidez en el cuádriceps derecho.

El camarero dejó un puesto vacante en el roster, el cual ocupará el lanzador Tim Peterson, quien fue llamado desde la sucursal de Triple A de la novena. Además, el manager Mickey Callaway comentó a la prensa de Newsday: "Llegamos al punto de pensar que esto es lo mejor para Robbie. Lo necesitamos al ciento por ciento de sus condiciones para que nos pueda ayudar a largo plazo".

Canó ha tenido una campaña repleta de lesiones, no ha podido estar a tiempo completo con el conjunto neoyorquino. El camarero tiene un promedio al bate de .238, con 3 cuadrangulares, 14 carreras impulsadas y 15 anotadas.

Con información de 12up

