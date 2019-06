Renato Núñez despachó dos cuadrangulares en victoria de su equipo

El venezolano Renato Núñez llegó este sábado a 18 cuadrangulares al haber despacho dos contra Indios de Cleveland en la victoria de su equipo por 13-0 en el Camden Yards.

Núñez es una joven promesa que llegó a estar dentro de los primeros 10 prospectos de las Grandes Ligas y en esta temporada está demostrando el porqué de eso. A pesar de tener un promedio al bate bajo sus carreras impulsadas y los batazos de cuatro esquinas han servido para que el equipo confíe en el criollo.

El antesalista posee un average de .236, con 18 vuelacercas, 44 carreras impulsadas y 39 anotadas.

Por otro lado, el criollo Anthony Santander conectó un dantesco bambinazo que fue a parar a la calle Eutaw, siendo este el jonrón número 100 que es enviada a esa zona desde la inauguración del estadio. Además, se convirtió en el jugador 45 de Baltimore que logra depositar la esférica allí.

Con información de Lasmayores

.@renato44nunez capped off the 6⃣-run 4th inning with a long ball! ��#Birdland pic.twitter.com/sdPA9pk6xP