El reloj de lanzamiento llega a las Grandes Ligas

Cuando Rob Manfred asumió como Comisionado de las Grandes Ligas en 2015 tenía varios propósitos en mente. No obstante, han sido las innovaciones introducidas para recortar la duración de los juegos lo que más tiempo le ha quitado al ejecutivo.

Y 2019 no será la excepción. La temporada que comenzará el 20 de marzo tendrá como novedad el cronómetro que se implementará entre lanzamientos. Serán 20 segundos lo que tendrán los pitchers para efectuar sus envíos. La medida, que comenzó a implementarse en doble A y triple A desde hace cuatro años, podrá ser vista en la Gran Carpa desde hoy cuando comiencen los juegos de exhibición.

“Vamos a empezar a prepararnos ante la posibilidad de usar el cronómetro para pitcheos en el día inaugural”, dijo Manfred en Florida días atrás. Su oficina tomó la decisión unilateralmente luego de que de la Asociación de Peloteros rechazara la propuesta en 2016 y 2017.

Los dueños de equipo tienen la facultad de implementarlo sin consentimiento de la otra parte, pero el mandamás de MLB siempre ha sido resistente a hacerlo sin tener el visto bueno del sindicato.

Voces en contra. El primero en alzar su voz de protesta fue el as de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw. El zurdo, ganador de tres premios Cy Young manifestó que no le prestará atención al cronómetro. “No voy a cambiar nada de lo que he venido haciendo sobre el montículo. Si se convierte en un problema, supongo que tendré que lidiar con eso". Su compañero y colega Rich Hill también fustigó la medida con solo dos palabras: “es ridículo”.

Para tener una idea sobre los problemas que podría causar la nueva medida, en 2017 más del 30% de los lanzadores que hicieron vida en las Grandes Ligas, tardaron más de 20 segundos entre lanzamientos. Alex Cobb (26.4), Chris Archer (26.3) Jason Hammel (25.6) y Jeremy Hellickson (25.2) entre otros, estaban entre los más lentos.

Algunos pitcher veteranos tienen preocupación de que sus rutinas se vean afectadas. Normalmente se asientan en el montículo antes de cada lanzamiento, algo que le da potencia a la trayectoria de la pelota.

“Los lanzadores reciben la mayoría de las críticas por la gran cantidad de tiempo que se toman, pero durante mucho tiempo han sido los bateadores los que han vuelto el juego más lento”, soltó uno, que además criticó al venezolano Odúbel Herrera, quien promedia 30 segundos entre lanzamientos, y tiene el ritmo lento más deliberado en todas las mayores.

Algo ya escrito. Lo más llamativo es que la nueva medida a implementar ya está en el papel, pero no se cumple. La Regla 8.04 del libro de reglas de las Grandes Ligas establece: cuando las bases estén desocupadas, el lanzador deberá enviar la pelota hacia el bateador dentro de 12 segundos luego de haber recibido la pelota. Cada vez que el lanzador demore el juego por violar esta regla, el árbitro deberá marcar una bola.

Y sigue. El tiempo de 12 segundos comienza cuando el lanzador está en posesión de la pelota y el bateador esté en la caja de bateo, atento al lanzador. El tiempo termina cuando el lanzador suelta la pelota.

Veremos cómo le va a partir de hoy a personajes como David Price (Medias Rojas de Boston) y el japonés Yu Darvish (Cachorros de Chicago), dos de los pitchers más lentos.