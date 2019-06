Rangers de Texas retiró el número de Adrián Beltré

Rangers de Texas retiró este sábado el número 29 del dominicano Adrián Beltré, antes del juego contra Atléticos de Oakland en el Arlington Park.

El conjunto de Los Vigilantes le hizo un homenaje en donde estuvo presente Tom Lassorda, quien fue gerente de Dodgers de Los Ángeles cuando Beltré subió a Grandes Ligas y además fue quien lo firmó por primera vez a sus 15 años de edad.

Por otro lado, la novena le dio una bata de baño con su nombre y el número en su espalda, un obsequio que le entregó el venezolano Elvis Andrus, y para no desaprovechar la oportunidad de tenerlo dentro del campo de beisbol, el criollo le golpeó la cabeza, cosa que siempre hizo molestar al ex antesalista.

El dominicano pasó los últimos 8 años de su carrera con el equipo de Texas, en donde dijo presente a 4 Juegos de Estrellas; de los 4 que jugó, ganó 2 Bates de Plata de los 3 que posee; 3 de sus 5 Guantes de Oro y 2 Guantes de Platino. Además, sus números vitalicios son .286 de promedio, 477 cuadrangulares, 1.707 carreras impulsadas, 1.524 anotadas, 121 bases robadas y 3.166 indiscutibles; es el pelotero nacido fuera de Estados Unidos con más hits.

La escuadra de los Rangers ahora tienen cuatro números retirados, el del lanzador Nolan Ryan, el del mánager Johny Oates,el de Iván Rodríguez y ahora el de Adrián Beltré.

