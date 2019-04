Pitcheo abridor: la preocupación de Alex Cora

BOSTON

La mejor carta de triunfo de Alex Cora y de los Medias Rojas en la pasada temporada de ensueño, en la actualidad es una pesadilla: su pitcheo abridor.

En su última salida el as Chris Sale cayó por tercera vez en igual cantidad de aperturas, donde permitió cinco carreras en cuatro entradas, para dejar al cuerpo abridor de los campeones defensores con marca de 0-8, tras la derrota 7-5 contra los Blue Jays en el partido inaugural en Fenway Park, cuando Toronto estropeó la fiesta de los locales, luego de la entrega de los anillos de Serie Mundial.

Con el resultado, los abridores acumulan una elevada efectividad de 8.78. Boston cayó a 3-9, a seis juegos de los líderes Rays de Tampa Bay, el peor inicio para un campeón defensor en más de 21 años.

“Tenemos que jugar mejor, lo he dicho todo este tiempo. Mejor defensa. Mejor ofensiva. Lanzar mejor. Como todo el mundo sabe, vamos con nuestros abridores. Es nuestro punto más fuerte y hasta el momento no ha sido bueno. Ellos (Toronto) anotaron dos carreras y nosotros anotamos dos en la tercera entrada. Después, tuvieron el episodio de tres carreras. Anotamos nosotros. Ellos anotan de nuevo. No hemos podido cerrar entradas en cero en dos semanas. No hemos tenido la oportunidad de añadir, que es algo muy importante para nuestra ofensiva, o cualquiera otra a este nivel. Solo tenemos que mejorar”, expresó Cora, dirigente de los Red Sox, en una conferencia de prensa, tras el encuentro del martes.

Sale, al igual que los iniciadores Nathan Eovaldi, Eduardo Rodríguez y Rick Porcello no han podido extender sus aperturas recién comenzada la campaña. Sale promedia 4.1 entradas, Rodríguez 4.0 y Porcello 3.0. Solo David Price ha tenido dos apariciones de 12 entradas combinadas.

Ante el pobre desempeño de sus abridores, Cora ha recurrido temprano al bullpen.

“Espero no apoyarme de ellos por mucho tiempo porque eso significa que nuestros abridores no van a tener apariciones duraderas, ¿te parece? ¿Mala contestación?”, declaró Cora ante la interrogante de cuánto aguantará más el bullpen con tanta carga temprano en la temporada.

El martes, Sale, quien recibió una extensión de $145 millones por cinco años, admitió que nunca se había sentido tan perdido en un montículo en lo que va de su carrera.

“Ustedes me están viendo, estoy en aprietos. No sé si en mi vida he lanzado de esta manera. Estoy tratando de encontrar algo, estoy trabajando. Uno puede llegar a cierto punto. Esta no es la liga para esforzarse. Esta es la liga para ejecutar. Tengo que comenzar a salir allá afuera y ejecutar”, expresó el lanzador zurdo.

El receptor titular puertorriqueño Christian Vázquez no tiene una explicación concreta de lo que está sucediendo con el pitcheo iniciador. El bayamonés solo espera que puedan enderezar el rumbo de la exigente franquicia.

“Es fuerte. No empezamos como queríamos. Son humanos. Solo es una piedra en el camino y tenemos que aprender de los errores para mejorar. Este juego es bien difícil de jugar. Sé que aprenderemos y mejoraremos. Tenemos que seguir positivos. Esa es la clave”, indicó Vázquez.