Phillies de Filadelfia: la decepción de la temporada regular en la MLB

Los Phillies de Filadelfia prometían mucho en la segunda mitad de temporada. Se encontraban peleando junto a los Bravos de Atlanta el primer lugar de la División del Este de la Liga Nacional y se mantuvo como primero en el comodín por mucho tiempo. Incluso, hicieron algunos cambios para el beneficio del conjunto y que les daría más oportunidad de llegar a la postemporada.

Sin embargo, no todo fue tan bueno para el equipo. Al momento en que empezaron a llegar los primeros cambios se vio cierta mejoría, puesto que el campocorto lo cubría el venezolano Asdrubal Cabrera, quien aportó con su madero a la causa del equipo. Luego llegó el criollo Wilson Ramos, otro que desde su llegada a los Phillies no paró de batear.

No obstante, los últimos cambios desmejoraron la novena: Justin Bour no rindió lo que se esperaba y cayó lesionado. José Bautista no consiguió mejorar su rendimiento en 2018 y no pudo ayudar a los necesitados Phillies.

En este caso, se podría considerar que cuando los cuatro jugadores mencionados coincidieron se rompió la química del equipo, puesto que la novena empezó a decaer y llegó al punto de quedar sin aspiraciones para la postemporada.

Luego de haber peleado por el primer puesto de su división, este martes están a 10 juegos del primer lugar y a medio encuentro del segundo puesto. Por otro lado, se encuentran a ocho compromisos y medio de optar por un comodín.

Uno de los aspectos positivos que le quedan es que para la próxima temporada contarán más experiencia y podrán optar por un puesto en la postemporada. Además, podrían contratar a Bryce Harper o Manny Machado, quienes serán agentes libres cuando termine la temporada, para agregarle estabilidad al lineup.