68 peloteros fueron cambiados en la MLB en los 28 pactos del 31 de julio

Un total de 68 peloteros estuvieron envueltos en los 28 pactos que realizaron los equipos de las Grandes Ligas antes de las 4:00 de la tarde (hora venezolana) de este miércoles 31 de julio, hora en que expiró el plazo para realizar traspasos en esta temporada.

La lluvia de cambalaches superó con creces los 14 convenios que fueron cerrados la víspera, entre sábado y martes, y que involucraron a otros 33 jugadores, para una gran suma de 101 bigleaguers y ligamenoristas mudándose de organización en apenas cinco días.

Cuatro venezolanos estuvieron envueltos en los cambalaches. Además del utility José Pirela, enviado por los Padres a los Filis el 27, otros tres aparecieron en las noticias de este 31: el slugger Jesús Aguilar, ahora de los Rays, y los prospectos Alfredo García y Rainier Rivas.

El pitcher Zack Greinke, el hombre mejor pagado en la MLB, es ahora parte de la rotación de los Astros. Los Cachorros sumaron el bate de Nicholas Castellanos. Los Bravos se hicieron del cerrador Shane Greene y los relevistas Chris Martin y Marc Melancon. Los Nacionales tomaron a los monticulistas Daniel Hudson, Roenis Elías y Hunter Strickland, los últimos con experiencia como cerrojos.

Los Yanquis y los Medias Rojas, dos de los clubes con mayores presupuestos y necesidades de monticulistas, permanecieron sorprendentemente quietos en la última jornada para tranzar peloteros.

Las Mayores no permitirán más cambios a partir de ahora y hasta la Serie Mundial, a diferencia del pasado, cuando era factible seguir haciéndolos hasta el 31 de agosto, recurriendo a la línea de waivers.

Este es el resumen de movimientos ocurridos en los cinco días:

Sábado 27

Los Filis adquieren a José Pirela (IF-OF) proveniente de los Padres por una suma de dinero.

Los Mellizos adquieren a Sergio Romo (P) y Chris Vallimont (P) más un jugador a ser nombrado posteriormente de los Marlins en intercambio por Lewin Díaz (IF).

Domingo 28

Los Atléticos adquieren a Jake Diekman (P) proveniente de los Reales por Ismael Aquino (P) y Dairon Blanco (OF).

Los Azulejos cambian a Eric Sogard (IF) a los Rays por dos peloteros a ser nombrados posteriormente.

Los Mets entregan a Anthony Kay (P) y Simeon Woods-Richardson (P) a los Azulejos y entregan a Marcus Stroman (P) más una suma de dinero.

Los Indios adquieren a Christian Arroyo (IF) y Hunter Wood (P) provenientes de los Rays por Rubén Cárdenas y dinero correspondiente al proceso de firmas internacionales de 2020.

Los Rangers adquieren a Ian Gibaut (P) proveniente de los Rays a cambio de un jugador a ser nombrado posteriormente o una suma de dinero.

Lunes 29

Los Dodgers adquieren a Kristopher Negrón (IF-OF) proveniente de Seattle for Daniel Castro (IF).

Los Filis adquieren a Jason Vargas (P) y una suma de dinero proveniente de los Mets por Austin Bossart (C).

Los Piratas cambian a Jordan Lyles a los Cerveceros por Cody Ponce (P).

Los Cardenales adquieren a Zac Rosscup (P) proveniente de los Dodgers por una suma de dinero.

Martes 30

Los Indios adquieren a Franmil Reyes (OF), Logan Allen, Yasiel Puig (OF), Víctor Nova y Scott Moss, con Trevor Bauer (P) pasando a los Rojos y Taylor Trammell yendo a los Padres.

Los Azulejos cambian a David Phelps (P) y condiciones económicas adicionales a los Cachorros, por Thomas Hatch (P).

Los Rangers adquieren a Kolby Allard (P) de los Bravos por Chris Martin (P).

Miércoles 31

Los Rays adquieren al venezolano Jesús Aguilar (1B) de los Cerveceros por Jake Faria (P).

Los Astros adquieren a Zack Greinke (P) de los Diamondbacks por Corbin Martin (P), J.B. Bukauskas (P), Seth Beer (1B/OF) y Josh Rojas (INF/OF).

Astros adquieren a Joe Biagini (P) y Aaron Sanchez (P) de los Azulejos por Derek Fisher (OF).

Los Cachorros adquieren a Nicholas Castellanos (OF) de los Tigres por Paul Richan (P) y Alex Lange (P).

Los Diamondbacks adquieren a Mike Leake (P) de los Marineros por Jose Caballero (IF).

Los Bravos adquieren a Shane Greene (P) de los Tigres por Joey Wentz (P) y Travis Demeritte (INF/OF).

Los Bravos adquieren a Mark Melancon de los the Gigantes por Tristan Beck (P) y Dan Winkler (P).

Los Bravos adquieren a John Ryan Murphy (C)de los the Diamondbacks a cambio de una cantidad de dinero.

Los Rays adquieren a Trevor Richards (P) y Nick Anderson (P) de los Marlins por Jesús Sánchez (OF) y Ryne Stanek (P).

Los Rangers cambian a Joe Jarneski (P) y Ray Castro (P) a los Medias Blancas por Nate Jones (P), dinero y consideraciones para el próximo proceso de firmas de Julio 2.

Los Rojos cambian a Tanner Roark (P) a los Atléticos por Jameson Hannah (OF).

Los Astros cambian a Tony Kemp (OF) a los Cachorros por Martín Maldonado (C).

Los Marlins cambian a Zac Gallen (P) a los Diamondbacks por Jazz Chisholm (SS).

Los Nacionales adquieren a Daniel Hudson (P) de los Azulejos por Kyle Johnston (P).

Los Piratas cambian a Corey Dickerson (OF) a los Filis por un pelotero a ser nombrado posteriormente a dinero.

Los Gigantes adquieren a Joe McCarthy (OF/1B) de los Rays a cambio de Jacob López (P).

Los Cerveceros adquieren a Drew Pomeranz (P) y Ray Black (P) de los Gigantes por Mauricio Dubón (IF).

Los Mellizos adquieren a Marcos Diplan (P) de los Cerveceros por una cantidad de dinero.

Los Dodgers adquieren a Jedd Gyorko (IF), consideraciones en el próximo proceso de firmas de Julio 2 y dinero de los Cardenales por Tony Cingrani (P) y Jeffry Abreu (P).

Los Dodgers adquieren a Adam Kolarek de los the Rays por Niko Hulsizer (OF).

Los Nacionales adquieren a Roenis Elías (P) y Hunter Strickland (P) de los Marineros por Aaron Fletcher (P), Taylor Guilbeau (P) y Elvis Alvarado (P).

Los Rockies adquieren a Joe Harvey (P) de los Yanquis por el venezolano Alfredo García (P).

Los Gigantes adquieren a Scooter Gennett (2B) de los Rojos a cambio de una suma de dinero.

Los Mellizos adquieren a Sam Dyson (P) de los Gigantes por Jaylin Davis (OF), Prelander Berroa (P) y Kai-Wei Teng (P).

Los Rays adquieren a Rocky Gale (C) de los Dodgers por consideraciones económicas.

Los Astros adquieren al venezolano Rainier Rivas (OF) y Raider Uceta (OF) de los Ángeles por Max Stassi (C).

Los Padres adquieren a Carl Edwards Jr. (P) de los Cachorros por Brad Wieck (P).

Los Filis adquieren a Dan Straily (P) de los Orioles a cambio de dinero.