Peloteros en desacuerdo con el presidente de la LVBP

Figuras del beisbol venezolano fijaron posición en contra de las declaraciones de Juan José Ávila, presidente de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), sobre la muerte de José Castillo y Luis Valbuena en un accidente de tránsito.

Ávila dijo este viernes a los micrófonos de El Infield que si Castillo y Valbuena hubieran viajado con el autobús del equipo, "esta cosa no hubiese pasado".

En este sentido, Jesús Guzmán, pelotero de Leones del Caracas, se pronunció en las redes sociales para cuestionar las declaraciones del presidente de la LVBP.

“¿De verdad, Juan José Ávila? ¿De verdad? ¿Te has tomado la molestia de preguntarle a los peloteros en qué condiciones están los autobuses? ¿Le has preguntando a los peloteros cuántas veces los autobuses se han quedado accidentados en la vía? ¿De verdad vas a dar estas declaraciones tan burdas? ¿Le estas echando la culpa de que se mataron por su culpa?” publicó Guzmán, ex compañero de Castillo, en Instagram.

El jugador de Leones le dijo "descarado" a Ávila y afirmó que la mayoría de los peloteros no iban a reconocer su figura en el estadio: "Te voy a decir algo, con todo el dolor que me arropa hoy, no seas descarado; y otra cosa, apuesto lo que sea que tú bajas a un estadio y la mayoría de los peloteros no saben quién eres".

"La realidad es que esto ocurre a diario en nuestro país. Es una pesadilla. Hoy fueron nuestros compañeros, pero este tipo de accidentes se ven a diario", comentó el grandeliga Miguel Cabrera.

José 'Cafecito' Martínez, pelotero de los Tiburones de la Guaira, publicó en Twitter: "Tiene que pasar algo así para confirmar que al alto mando de la liga no le interesa absolutamente nada".

"Indolente, no tienes respeto", expresó el grandeliga Marwin González en referencia a Ávila.

Castillo y Valbuena perdieron la vida en la madrugada de este viernes, en la autopista Cimarrón Andresote, ubicada entre las ciudades de Barquisimeto, San Felipe y Morón. El vehículo en el que se transportaban se volcó, luego de chocar presuntamente contra una piedra en la vía.