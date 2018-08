Pelotazo a Ronald Acuña jr generó molestias en los Bravos

Apenas un pitcheo vio Ronald Acuña el miércoles en la noche, pero no para conectar jonrón, como lo hizo en dos de los últimos cuatro juegos, sino para ser víctima de un lanzamiento que se estrelló contra su humanidad y que lo alejaró por el resto del juego.

El autor del desafortunado incidente fue el dominicano José Ureña, abridor de los Marlins de Miami, quien realizó solo un lanzamiento en el duelo, ya que la acción le causó la expulsión inmediata.

“Yo siempre trato de pitchear adentro. Es mi manera de sacar outs. No voy a esperar cinco días solo para hacer un envío y que me expulsen”, le manifestó monticulista a la cadena Fox Sports Florida.

Las palabras de Ureña entran en contexto tras las diversas opiniones y la misma apreciación del umpire principal de que fue un lanzamiento intencional y alevoso en contra de Acuña, en represalias por los cuatro cuadrangulares que consiguió frente al cuerpo de serpentineros de los Marlins entre el lunes y el martes.

Aunque más allá de los batazos, la razón principal podría considerarse el uso excesivo de gestos realizados por el joven toletero de los Bravos en cada una de las conexiones y que coloquialmente se maneja en latinoamérica como “perreo”, algo que no suele agradarles a los adversarios.

Ureña no fue el único integrante de los floridianos en manifestarse sobre la situación. El manager Don Mattingly expresó que solo se trató de una situación normal del juego. “Esta no es la manera en la que nosotros manejamos esta situación (que Acuña haya producido tanto frente a su equipo). No es como esta organización trabaja ni es mi modo de trabajar. Yo no quisiera ver Acuña lastimado”, le dijo Mattingly a la propia cadena de Fox Sports, pero de Atlanta.

A pesar de todas estas declaraciones, el pelotazo a la actual vedette del torneo no recaló nada bien en el seno de la organización georgiana. De hecho, Ender Inciarte fue uno de los principales defensores de Acuña y propició que las bancas se vaciaran.

“Esto no es un equipo. Esto en una gran familia”, escribió tras el jardinero central y paisano de Acuña en su cuenta de instagram, acompañado de una foto en la que aparece al lado del novato sensación y también de Ozzie Albies y Dansby Swanson, parte de la sangre joven del equipo.

Brian Snitker, mandamás de los “tomahawks” también emitió unas declaraciones que fueron difundidas en las redes sociales de los Bravos y que fueron resumidas en una sola frase: “Él es mi chico. Y voy a protegerlo”.

Por lo pronto las primeras pruebas practicadas en el codo izquierdo del litoralense arrojaron resultados negativos. Por lo que se trató solo de un susto y a pesar de que su condición fue anunciada como día a día, el toletero fue incluido en el lineup de anoche para el primer enfrentamiento de una serie de cuatro frente a los Rockies de Colorado.

La cifra

19 cuadrangulares acumula el varguense en la campaña