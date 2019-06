Pedro Strop le dijo estúpido a Yasiel Puig luego que se vaciaron las bancas

Este sábado en el duelo entre Cachorros de Chicago y Rojos de Cincinnati se vaciaron las bancas luego de que el lanzador dominicano Pedro Strop le diera un pelotazo al cubano Yasiel Puig en la octava entrada y cuando estaban ganando por cinco carreras.

Puig, quien no aguanta dos pedidas para ser parte de una pelea, desde que sintió la pelota en la pierna empezó a decirle cosas a Strop. Este bajó del montículo, pero no le respondió nada al jardinero. Sin embargo, no fue sino hasta que Willson Contreras lo agarró, cuando el cubano se convirtió en su seudónimo, Caballo Salvaje, pues estaba buscando a Strop.

Después de que se terminó el juego, el dominicano comentó en la rueda de prensa que él no tuvo la intención de pegarle la pelota al cubano: “Le pregunté de qué se quejaba. Tuvo la oportunidad de acercarse a la lomita y hacer cualquier cosa”. Así mismo, dijo: “Solamente estaba gritando. No es un secreto que él es estúpido. Bastante estúpido. No le tengo nada en contra, pero es muy estúpido. No cabe duda”.

Puig es uno de los jugadores más calientes que habita en las Grandes Ligas. Hace recordar a Yordano Ventura hasta que se consiguió a Manny Machado, pero el episodio fue otro. ¿Será que el jardinero de los Rojos necesita un golpe de realidad para cambiar su actitud?