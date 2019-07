Pablo Sandoval ganó el premio Heart & Hustle

El venezolano Pablo Sandoval fue distinguido este martes por los Gigantes de San Francisco con el premio Heart & Hustle, que le otorgan al jugador con más pasión y amor por el juego; además de demostrar la esencia del deporte.

Sandoval tiene una de las mejores campañas de su carrera. promedia .269, con 11 cuadrangulares, 33 carreras impulsadas y 31 anotadas.

La carrera del antesalista resurge luego del episodio de la firma con Medias Rojas de Boston. En esa campaña de 2015 tuvo un bajón con el madero más que considerable. Perdió su puesto como titular e incluso salió del equipo a pesar del contrato de 95 millones de dólares (que todavía le pagan) y se fue siendo llamado “el peor contrato en la historia de los patirrojos”.

El Panda regresó a la bahía con el conjunto que lo dio a conocer, pero ya no era esa figura importante, más bien se había convertido en un veterano que repartiría lecciones a los jóvenes. Sin embargo, en este 2019 las cosas cambiaron y su consistencia como bateador mejoró.

Sandoval claramente está enfocado en ser un mejor toletero y este premio muestra que su esfuerzo no ha sido en vano.

Congrats to Pablo Sandoval, our 2019 Heart & Hustle Award winner! ��������♂️



This award honors active players who demonstarate a passion for the game of baseball and best embody the values, spirit and traditions of the game. #SFGiants pic.twitter.com/OnVzpa8kYu