Oswaldo Guillén es candidato a dirigir en México

La prensa mexicana vuelve a debatir alrededor de la figura del venezolano Oswaldo Guillén y la posibilidad de que vuelva a dirigir en el beisbol profesional, luego de siete años de ausencia en las Grandes Ligas y tras dejar en febrero su puesto al frente de los Tiburones de La Guaira en la LVBP.

El periodista mexicano Fernando Ballesteros adelantó en su columna y sitio web PuroBeisbol.mx que el ex campocorto mirandino es uno de los candidatos para tomar las riendas de los Algodoneros de Guasave, en la Liga Mexicana de Pacífico, principal circuito invernal en el enorme país norteamericano.

Ballesteros debatió en la última semana con su colega Bambino Sedano, en el programa Puro Beisbol, en el que citó los cuatro nombres que, de acuerdo con su reporte, más suenan para conducir a la novena de expansión.

Junto a Guillén, mencionan a Oscar Robles, Jonathan Aceves y Pedro Meré, oriundos todos de la nación azteca.

El campeón de la Serie Mundial de 2005 no es ajeno a la pelota de los manitos. Allá ha sido asesor de los Acereros de Monclova y está vinculado a los Pericos de Puebla como consejero de la gerencia general. Ambas escuadras forman parte de la Liga Mexicana de Beisbol, el principal circuito de verano allí.

“Para mí, ser parte de esto es un orgullo, un placer”, declaró Guillén en su presentación con los verdes, en marzo de 2018, cuando todavía era piloto de los Tiburones. “No me gusta trabajar donde no soy bienvenido o donde mi opinión no va a contar mucho”, agregó.

Ni Ballesteros ni Sedano se inclinan por el venezolano en la elección de quien consideran el timonel ideal para los Algodoneros.

Guasave regresa a los diamantes, como parte de la expansión que llevará de 8 a 10 clubes la LMP, a partir del campeonato 2019-2020.