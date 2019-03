Orlando Arcia no tiene discusión en el campocorto de los Cerveceros

Orlando Arcia vivió momentos amargos la temporada anterior cuando aún siendo el campocorto titular de los Cerveceros de Milwaukee fue bajado a las menores en par de ocasiones. Una de ellas fue por su pobre rendimiento al bate y la otra por necesidades que hubo en el pitcheo lupuloso en algún momento de la campaña.

Pero de la calidad de su guante nunca se dudó. Es más, no se duda. “Tratamos de aprovechar sus habilidades defensivas al máximo. Lo probamos en zonas con más probabilidades de que la bola sea conectada y de las jugadas que sean bien difíciles de ejecutar”, señaló el manager Craig Counsell.

Arcia es conocido por su largo alcance y por el terreno que es capaz de cubrir, algo de lo cual ha aprendido y escuchado consejos del coach de primera base del equipo, el también venezolano Carlos Subero.

"He recibido bastantes consejos de gente con experiencia y de Carlos (Subero), que me han ayudado a mejorar”, indicó Arcia. “Ellos me recordaron que tengo que enfocarme en cada pitcheo, y en cada bateador. Esa fue quizás la mayor ayuda que recibí la temporada pasada en el aspecto defensivo” .

El oriundo de Anaco, Anzoátegui, participó en la liga invernal de Venezuela con los Caribes de Anzoátegui. Llegó hasta el cuarto duelo de la semifinal contra los Leones del Caracas, luego de que Milwaukee mandara a parar su accionar.

En esta primavera acumula un error en ocho encuentros en la Liga del Cactus.