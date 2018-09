Orioles de Baltimore utilizaron letras Braille en su uniforme

Orioles de Baltimore usaron letras Braille en su uniforme por primera vez en la historia de las Grandes Ligas, en el compromiso que enfrentaron este martes contra Azulejos de Toronto en el Camden Yards.

A los fanáticos que iban ingresando al estadio se les iba entregando una tarjeta con el alfabeto Braille, para que supieran como se escribe el nombre de su jugador favorito. Ademàs el equipo de Orioles estaba celebrando el aniversario 40 de la Federaci{on Nacional de Ciegos.

Rich Dubroff periodista para MLB.com, habló con el discapacitado ocular Bill Scianella, quien le comentó que agradece el gesto y que es "bien emocionante" cuando un pelotero conecta un cuadrangular.

El equipo de Baltimore cayó con pizarra de 6-4 y con esa derrota se alarga su forja de a 108 perdidos en la temporada.

Con informaciòn de Lasmayores

Tonight’s uniforms featuring Braille lettering are being auctioned to benefit the National Federation of the Blind at https://t.co/TqD3QMZOPr. #Birdland @NFB_Voice pic.twitter.com/K5PvJfFmS6