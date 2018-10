Orioles de Baltimore tendrán nuevo mánager para la próxima temporada

Buck Showalter no seguirá dirigiendo a los Orioles de Baltimore, luego de mantener la sequía de quedarse fuera de la postemporada, informó el periodistas Ken Rosenthal, periodista de la cadena Fox Sports y colaborador de MLB Network.

Está temporada fue la peor en la historia de los Orioles, puesto que solo ganaron 47 encuentros y perdieron 115, para quedar en el último lugar de la División del Este de la Liga Americana y rompiendo el récord de más perdidos en una temporada.

Mientras fue mánager del conjunto de Baltimore, Showalter obtuvo 669 victorias y 684 derrotas.

Los Orioles se encuentran reestructurando el equipo para la próxima temporada de las Grandes Ligas.

Con información de Lasmayores

Buck Showalter will not be back with the #Orioles in any capacity, sources tell The Athletic.