Odúbel Herrera debe presentarse a juicio el 3 de julio en Nueva Jersey

El patrullero venezolano Odúbel Herrera tiene que presentarse el 3 de julio en Nueva Jersey para la audiencia inicial del juicio en su contra por supuesta violencia doméstica, un caso que le tiene fuera de las Grandes Ligas desde hace más de un mes y que sigue amenazando su continuidad en Filadelfia.

Los Filis, de acuerdo con varios reportes de prensa, se preparan para una vida sin el zuliano, su jardinero central del Día Inaugural y con quien tienen contrato hasta 2021, incluyendo 20,5 millones de dólares en salarios pendientes más allá de esta temporada.

Matt Klentak, el gerente general de los cuáqueros, declaró a la estación KYW NewsRadio 1060 sobre este punto y, aunque no ofreció muchos detalles, anticipó que la divisa se prepara a vivir durante un largo período sin quien fuera uno de sus peloteros más emblemáticos, antes de caer en un slump a mediados de 2018 y ser detenido en 2019 con la acusación de haber causado daño físico a su novia.

El evento sucedió en un hotel de Atlantic City. Según el parte policial, la joven presentó moretones en los brazos y en el cuello.

Reporteros que siguen los pasos de la divisa anticipan que el caso se ve mal para el toletero zurdo y no descartan una nueva postergación de la audiencia inicial.

Gregory Mullens, antiguo pitcher de los Mets de Nueva York, es el abogado de Herrera, informó el diario The Press of Atlantic City.

La investigación que hace la MLB sobre el caso también continúa, señaló el Philadelphia Inquirer. Por ahora, el Torito no está formalmente suspendido, aunque su presencia en la lista de ausencias administrativas es una virtual suspensión cautelar, salvo por el hecho de que sigue cobrando su salario.

“Desde el punto de vista del roster, debemos asumir que no contaremos pronto con él”, declaró Klentak a la radio. “Y si vuelve, nos adaptaremos. Pero no creo que debamos contar con que llegará en algún momento o con que hará algún tipo de aporte. Esperar eso no sería inteligente”.